Царукян не готов к реваншу с Махачевым. Будущий бой надолго отбросит Армана от пояса

На минувшем турнире UFC 300 Арман Царукян сумел подтвердить свои титульные амбиции, не без труда одолев Чарльза Оливейру. Уже в первом раунде бразилец был крайне близок к тому, чтобы финишировать Армана гильотиной. Причём захват был действительно плотный, но ахалкалакец выбрался и даже смог занять топ-позицию. И в самом конце поединка Оливейра опять попытался задушить соперника, однако не докрутил захват и в итоге проиграл раздельным решением судей.

Разумеется, целью Царукяна остаётся Ислам Махачев. Арман вновь упомянул действующего чемпиона, напомнив, что пять лет назад он дал близкий бой, и теперь просит новый шанс. Ислам уже отреагировал и написал в социальных сетях: «Готовься, скоро увидимся, парень».

Более того, Царукяну сразу после боя с Оливейрой предложили возглавить турнир UFC 302, который пройдёт через семь недель. По словам менеджера бойца Саята Абдрахманова, это решалось в моменте, и после отказа Армана титульный шанс получил Дастин Порье. А сам Царукян заявил, что потом подерётся с победителем поединка. Скорее всего, это будет уже ближе к концу года.

Арман Царукян и Чарльз Оливейра Фото: Carmen Mandato/Getty Images

Однако далеко не всех перформанс Царукяна впечатлил. Немало болельщиков считает, что Арману рано драться за титул, такого же мнения придерживается первый тренер бойца Сергей Торосян: «Я считаю, что бой с Махачевым ему сейчас вообще не нужен. Посмотрев, как Махачев подрался с Оливейрой и как Царукян подрался с Оливейрой, я могу сказать, что ему сейчас не надо драться с Махачевым. Сейчас надо тренироваться, выбрать больше времени и готовиться под одного оппонента. Надо точить вольную, взять хорошего вольника из наших дагестанских друзей. Просто отзащищаться от борьбы и работать с дистанции, как сказал Арман на пресс-конференции, бегать от него, пару раз ткнуть и выиграть — это точно не про Ислама. С Исламом так нельзя, он будет давить, работать, навязывать свою борцовскую технику. Поэтому надо борьбу довести до его уровня, а то и лучше».

Тезис тренера очень правильный. За счёт борьбы Царукяну удалось забрать бой с Оливейрой, но Ислама будет очень тяжело бороть таким образом. Если даже Махачев окажется на земле, то там у него больше опыта, больше вариантов провести свип или просто подняться из-под Армана. Кроме того, Ислам очень хорошо прогрессирует в стойке — того же Оливейру он перед финишем отправил в нокдаун, Волкановски просто нокаутировал хай-киком, а в первом бою дважды отправлял Алекса на канвас.

Ислам Махачев Фото: Getty Images

У чемпиона банально больше ключей к победе, он боец высочайшего уровня и неслучайно занимает первую строчку в рейтинге pound-for-pound. И на данный момент Царукян не выглядит человеком, который сместит Махачева с чемпионского трона.

С другой стороны, после победы над первым номером дивизиона Царукян сам занимает его место и становится главным претендентом. Порье будет биться следующим, Гэтжи идёт после поражения, у Майкла Чендлера назначен бой, а Матеуш Гамрот пока далёк от титульной гонки, так как не побеждал никого из топ-5.

Арман — справедливый и самый логичный претендент, но есть сомнения в его перспективах отобрать титул Махачева. При этом он доказал, что не просто так находится в топ-5. Отказываться от титульного шанса Царукян не станет. Проблема лишь в том, что в случае поражения уже никому не будет интересно слушать Армана. Он будет говорить о том, что заслуживает реванша, но 0-2 с Исламом надолго отодвинут его от пояса.

Царукяну есть о чём задуматься. Арман добрался до боя мечты, и парадокс в том, что он может отбросить его от титула.