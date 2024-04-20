Поп-ММА пора закрыть? Позорный скандал в Hardcore: пнули девушку и устроили массовую драку

Лига Hardcore FC давно стала синонимом слова «скандал» в мире российских смешанных единоборств. Практически каждое мероприятие, устраиваемое организацией, оборачивается инцидентами разного масштаба.

19 апреля в Москве прошёл очередной турнир Hardcore MMA, главным событием которого стал поединок между Али Хейбати и Аркадием Осипяном. Ивент проходил как обычно, была даже яркая победа глухим нокаутом, но в итоге всё обернулось мощным скандалом.

Али Хейбати — довольно шумный боец, часто участвует в потасовках и выступает в разных промоушенах. Для него нет ничего удивительного в том, чтобы стать главным негативным героем турнира. Точно такой же и его брат Мохаммад Хейбати, известный как Персидский дагестанец. Он однажды устроил драку и нанёс Hardcore ущерб на миллион рублей.

Али Хейбати решил выступить с большим размахом. Ещё перед началом поединка боец не придумал ничего лучше, чем отвесить пинок проходящей ринг-гёрл с табличкой с номером раунда. Девушка обернулась, высказала претензии, но как такового конфликта не случилось. А уже после боя уроженца Ирана попросили извиниться, чего он делать не очень хотел: «Перед всеми, кто любит женщин с задницами в клетке, извиняюсь, а 99% за меня! Я знаю, что 90% нормальных людей это не одобряют!».

Али Хейбати пинает ринг-гёрл Фото: Кадр из видео

А потом в клетке появился боец Александр Хоронженко, который тоже пригрозил Хейбати: «За такое поведение по отношению к девушкам у нас в Москве, и вообще в России знаешь, что c тобой сделают? Если тебе не нравится — не находись здесь! Ты свинья самая настоящая! И в начале боя это доказал. Чудовище самое настоящее».

После этого бойцы едва не сцепились в клетке и обменялись «парой ласковых». Тут стоит отметить, что Хейбати некрасиво себя повёл и по отношению к своему непосредственному сопернику Аркадию Осипяну, ударив его в затылок уже после гонга. Но даже это было ещё не всё. После окончания боя в клетке Осипян выяснял отношения с Наби Набиевым. Поводом стали посты в социальных сетях. В итоге бойцы бросили микрофоны и начали драку, и в то же время в помещение, где проводился турнир, ворвались несколько человек, которые спровоцировали массовое столкновение, подключились к Набиеву и начали избивать Осипяна. В драке поучаствовали все действующие лица, включая ведущих, и в итоге с большим трудом удалось остановить побоище.

По окончании турнира и всех скандалов лига начала реагировать. Для начала сообщили, что гонорар Хейбати полностью уйдёт девушке Марии, той самой ринг-гёрл, которую он пнул. Сам Али принёс публичные извинения, выложив соответствующее видео в социальные сети: «Я поступил некрасиво по отношению к Марии. Причина была в том, что до боя была куча драк в клетке, я хотел выйти на бой, был на нервах. Я очень плохо поступил по отношению к Марии до боя, хочу публично перед ней извиниться. Я сам женатый человек, уважаю женский пол. Хочу сказать, Мария, извини меня. Если ты меня простишь, я буду очень тебе благодарен. Так как я уважаю женщин и не хочу, чтобы у тебя была обида на меня».

Позже в Hardcore выпустили большое заявление, которое охватило всё случившееся в минувший вечер: «Помимо аморального инцидента с Али Хейбати, на турнир HFC MMA ворвались неустановленные личности, которые прорвали охрану и попытались устроить настоящую вакханалию, избив несколько человек, в том числе бойцов и сотрудников охраны, которые получили телесные повреждения различной степени тяжести. В погашении данного акта бесчинства и наведении порядка принимали участие силы охраны, матчмейкеры и даже лично ведущие Лиги Hardcore Александр Сидорин и Эдуард Германский. В столь непростое для страны время, когда мы должны быть едины внутри, а спорт должен объединять, подобный беспредел мы расцениваем как преступление и провокацию. Избиение толпой — это не про мужество, честь и отвагу, проявлять свою храбрость таким способом могут только беспринципные твари, чьё «геройство» следует проявить там, где это действительно необходимо отчизне в данный период времени. Посмотрим, чего эта толпа будет стоить перед настоящим врагом отечества.

Уже известна часть имён некоторых из зачинщиков: Аслан Шамов, Магомед Магомедов, Хасан Хасанов, Атан Исаев, Магомед Маратов, Хан Хубов. В скором времени будут опубликованы их фотографии и данные. Юридическая служба Hardcore Media готовит заявления и активно сотрудничает с правоохранительными органами, ведутся следственные действия, поднимаются видеозаписи и данные списков. Служба безопасности и сотрудники компании в течении всей ночи будут продолжать работу над выявлением причастности и других лиц к столь мерзкому акту нападения, в том числе на спортсмена нашей лиги Саида Чалояна. Мы найдём и привлечём к ответственности каждого, кто причастен к этому беспределу и нанесению ущерба здоровью службы охраны, спортсменов и сотрудников нашей лиги.

Анатолий Сульянов Фото: Hardcore FC

Учитывая всю серьёзность нарушений, а также принимая во внимание уже отсмотренные видеофрагменты и изученную лигой информацию, было принято решение:

пожизненно отстранить Али Хейбати от участия и выступлений во всех лигах Hardcore;

пожизненно отстранить Наби Набиева от участия и соревнований в лигах Hardcore за провокации, организацию массовой драки и избиение ногами лежащего на полу спортсмена Лиги HFC MMA Аркадия Осипяна.

Мы на связи с Аркадием Осипяном, Саидом Чалояном и каждым, кому был причинён физический ущерб. Будем держать вас в курсе всех событий. Ещё раз приносим свои извинения нашему зрителю, но просим помнить, что каждый из участников сегодняшних инцидентов – это взрослые, половозрелые мужчины, ответственность за моральное и нравственное воспитание которых лежит не на нашей организации, а на их семьях, старших товарищах и общинах. В нашем сегменте, как и в любом виде спорта, всегда есть место хайпу, противостояниям, трэш-току, личным конфликтам, но никак не массовым столкновениям, разбою и искалечиванию своих коллег-спортсменов, чьи жизни и судьбы чьих семей сегодняшними бесчинствами были поставлены под угрозу».

Таким образом, по заслугам получил и Хейбати, который устроил скандальный бенефис на турнире, и один из главных зачинщиков драки Наби Набиев, который был чемпионом лиги. Стоит отметить, что в зале был и один из самых известных скандалистов поп-ММА Шовхал Чурчаев, и он тоже порывался в клетку, чтобы что-то выяснить у Осипяна, но его участие в драке не подтверждено, и санкций пока не применяли.

Формат поп-ММА постепенно выходит за все действующие рамки, и если всё продолжится в таком же духе, то призывы запретить подобные шоу зазвучат в разы громче.