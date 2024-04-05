Проиграл нокаутом и ударил соперника после боя. Главный позор года в российских ММА

2 апреля в Москве состоялся очередной турнир по смешанным единоборствам ММА Серия — 78: Elite Fights. В главном событии вечера сошлись Сергей Бобрышев и Залимхан Юсупов. Это был реванш. Первый поединок этих бойцов состоялся в мае 2021 года, и тогда Юсупов одержал победу решением судей. Однако, судя по всему, не все вопросы были закрыты.

Бобрышев — настоящая звезда и ветеран ММА Серии, он выступает в промоушене с 2020 года и провёл уже 17 поединков, причём проиграл лишь три из них. Юсупов же, в свою очередь, скитается по разным промоушенам, его общий рекорд 19-15, но знаменит он не подвигами в клетке. Залимхан в последние годы превратился в скандальную звезду поп-ММА. Был случай, когда он нападал в ресторане на Петра Романкевича, а потом умудрился задушить тяжеловеса в клетке. Также Юсупов отмечался в различных неприятных историях: душил соперников на пресс-конференциях, подозревался в употреблении запрещённых веществ и не стеснялся бить исподтишка. Такое было, например, в стычке с Назиром Кишуковым.

Бобрышев тоже довольно эпатажный боец, но скандальных эпизодов с его участием поменьше. Он неслучайно носит прозвище Муромский Макгрегор. В 2022 году он попал в неприятную историю в бою со Святославом Коваленко. Тогда Бобрышев победил, но уже после остановки боя продолжал наносить удары, чем спровоцировал угол соперника и едва не устроил массовую драку прямо в клетке. После этого Коваленко называл Сергея «алкашом» и заявлял, что чувствовал перегар от оппонента.

За счёт скандальной популярности Юсупов получил возможность возглавить турнир и сразу начал подогревать интерес к поединку с Бобрышевым. На дуэли взглядов Залимхан спровоцировал потасовку, начав бороться с соперником. Это привело к тому, что обе команды слегка сцепились между собой, но через минуту всех бойцов растащили друг от друга.

Сам поединок проходил тоже довольно ярко. Бобрышев и Юсупов представляют два разных стиля, и это было классическое противостояние борца и ударника. Сергей работал с дистанции, сумел потрясти соперника, но едва не поплатился за спешку, оказавшись на земле. Во втором раунде бойцы также преимущественно были на канвасе, где Юсупов пытался даже бить головой в корпус. В конце пятиминутки Бобрышев сумел встать, огрызнулся и даже потряс Залимхана.

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В середине третьего раунда Сергей пробил точно по печени оппонента, и тот завалился на пол, а Бобрышев подлетел и добил его несколькими точными ударами в голову. Боец так праздновал победу, что Юсупов решил поучить триумфатора, как нужно себя вести. Когда Сергей подошёл пожать руку проигравшему, Залимхан не особо был настроен на примирение: «Ты так не газуй, вот так не радуйся». И после этих слов Юсупов вложился в мощный правый хук.

Бобрышев отшатнулся от неожиданности, а в это время Залимхан стоял в стойке, готовый биться с тем, кто пойдёт на него. А попутно зацепился с кем-то из зрителей, которые начали его освистывать и призывать убираться из клетки. Абсолютный эталон неспортивного поведения и позорное завершение боя.

После поединка Юсупов невозмутимо заявил, что им с Бобрышевым нужно закрыть трилогию. Только вот есть большие сомнения, что в ММА Серии хотят портить себе репутацию приглашением таких бойцов. Залимхан явно выбрал не тот путь, чтобы стать полноценной звездой.