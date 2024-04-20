Хейни — Гарсия: Райан провалил весогонку, чтобы быть сильнее. Поможет ли это? LIVE

В ночь на 21 апреля на арене «Барклайс-центр» в Нью-Йорке (США) пройдёт большой боксёрский вечер, главным событием которого станет титульный бой в первом полусреднем весе. Девин Хейни, владеющий титулом WBC, будет защищать пояс в поединке с поп-звездой бокса Райаном Гарсией.

Это поединок предваряли агрессивный трэш-ток с обеих сторон и максимально странное поведение Гарсии, который заставил всех переживать за его психическое здоровье. Вдобавок ко всему Райан провалил весогонку на три фунта и был оштрафован на $ 1,5 млн. Таким образом, для него в этом поединке титул на кону стоять не будет.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

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