Хейни — Гарсия: Райан провалил весогонку, чтобы быть сильнее. Поможет ли это? LIVE

В ночь на 21 апреля на арене «Барклайс-центр» в Нью-Йорке (США) пройдёт большой боксёрский вечер, главным событием которого станет титульный бой в первом полусреднем весе. Девин Хейни, владеющий титулом WBC, будет защищать пояс в поединке с поп-звездой бокса Райаном Гарсией.
Это поединок предваряли агрессивный трэш-ток с обеих сторон и максимально странное поведение Гарсии, который заставил всех переживать за его психическое здоровье. Вдобавок ко всему Райан провалил весогонку на три фунта и был оштрафован на $ 1,5 млн. Таким образом, для него в этом поединке титул на кону стоять не будет.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
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🤯 Подробности сумасшествия Гарсии до боя
🍺 Ну а Хейни традиционно называет Гарсию «алкоголиком»
«Я не знаю, зачем он пытается отвлечь всех от боя. Говори о бое. Он говорит о вещах, которые едва ли понимает. Я знаю, что он алкоголик. Парень выпивает. И когда он пьян, то выходит в эфир и несёт всякую чушь.
Что бы Райан ни собирался делать, притворяется он или нет, это не изменит того, что я собираюсь с ним сделать. Я выполню свой план на бой, несмотря ни на что. Он может играть в любые игры, но это ему не поможет», — сказал Хейни в социальных сетях.
Где смотреть турнир с главным боем Хейни — Гарсия
Прямая трансляция будет показана на платформе DAZN. В России показывать бой официально не будет. «Чемпионат» расскажет всё самое интересное в онлайн-трансляции.
🧐Гарсия сравнивает себя с Тайсоном и обещает вырубить Хейни во втором раунде
«Я быстрый. Я сильный. Вы видели, как он работает. Я могу делать это весь день. У меня огромная мотивация, и я готов уничтожить этого ублюдка. Вы все не говорили о Майке Тайсоне, когда он был таким. Теперь вы все его уважаете. Так что вы должны уважать меня. Я видел всякое дерьмо, которое не должен был видеть, но теперь я убийца.
Я знаю, что выиграю. Вы, парни, даже в пинг-понг не можете играть в обезвоженном состоянии, не говоря уже о том, чтобы драться на глазах у миллионов людей. Факт. Это будет отличное представление. У меня кое-что для вас запланировано. Я говорю о своём выходе, о выступлении, театральных постановках, а затем о ринге. Будет интересный первый раунд. Я прощупаю его, посмотрю на его действия, а потом начну его бить. Через 30 секунд он будет в нокдауне. Во втором раунде я вырублю его нахрен, и мы все отправимся на вечеринку», — приводит слова Гарсии BoxingScene.
Дата и время турнира с главным боем Хейни — Гарсия
Боксёрский вечер пройдёт в ночь на 21 апреля на арене Barclays Center в Нью-Йорке. Начало PPV-карда — в 3:00 по мск. Бой Хейни — Гарсия ориентировочно начнётся в 6:00 мск.
😁 Гарсия очень оригинально объяснил проваленную весогонку
«Какой смысл мне мучить себя весогонкой? Чтобы в итоге оказаться слабым? Нет! Я здесь для того, чтобы победить. Вот и всё», — написал в своих социальных Райан Гарсия.
Полный кард турнира с главным боем Хейни — Гарсия
Девин Хейни — Райан Гарсия;
Арнольд Барбоса — Шон Маккомб;
Бектемир Меликузиев — Пьер Дибомб;
Джон Рамирес — Давид Хименес;
Чарльз Конуэлл — Натаниэль Галлимор;
Сергей Деревянченко — Вон Александер;
Кевин Ньюман — Эрик Роблес;
Амари Джонс — Армел Мбумба-Ясса;
Дариус Фулгум — Кристиан Оливас;
Шамар Канал — Педро Пенунури;
Джонатан Канас — Маркус Боус.