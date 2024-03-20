Главная поп-звезда бокса сошёл с ума? Гарсии мерещатся Богемская роща и землетрясение

20 апреля главная поп-звезда мирового бокса Райан Гарсия проведёт поединок с бывшим абсолютным чемпионом мира в лёгком весе Девином Хейни. Эти бойцы уже давно конфликтуют в публичном пространстве, так что трэш-ток не был чем-то выходящим из ряда вон.

Гарсия называл Хейни трусом, тот обвинял Райана, что тот пришёл в состоянии алкогольного опьянения на пресс-конференцию, и напоминал про поражение от Джервонты Дэвиса. Но в какой-то момент Гарсия начал поражать всех очень странными заявлениями. Надо сказать, что и в начале года Райан взрывал медиапространство: сначала публично ругался со своими же промоутерами, а потом объявил о разводе с женой спустя несколько минут после того, как стал отцом.

Теперь Гарсия, похоже, решил превзойти самого себя. Он вышел в прямой эфир в социальных сетях вместе с блогером Эндрю Тейтом и начал рассказывать сумасшедшие вещи о Богемской роще: «Они держали меня в заложниках, вывезли в лес. Я не шучу, у меня есть доказательства. Мне плевать! Богемская роща существует. Вы уже знаете, кто они. Элита. Но они не смогут навредить мне, потому что я бог. Мне было два года, когда они надо мной издевались. Могу предоставить доказательства. Именно тогда всё и началось».

Райан Гарсия Фото: Carmen Mandato/Getty Images

После этого Гарсия выдал ещё несколько жутковатых постов. В одном из них рассказал, что ему перерезали горло, в другом записал видео со странными звуками на фоне. Также спортсмен спрогнозировал, что 6 июня случится землетрясение, из-за которого будет разрушен Лас-Вегас. Позже Райан на какое-то время затих, но снова объявился: «Привет, ребята, это Райан. Я записываю это видео, чтобы объяснить происходящее. У меня нет доступа к телефону, не могу зайти в соцсети, карты заблокированы. Меня просто используют в личных интересах. Это видео для всех, кто любит меня, для фанатов и семьи, которые беспокоятся. Со мной все в порядке, я не умер и верю в Иисуса. Меня пытались посадить в тюрьму, карточки заблокировали, доступа к деньгам нет. Мне никто не отвечает, не знаю, что происходит. Но просто знайте, что со мной всё в порядке. Люблю вас».

А затем заявил, что знает, кто убил рэпера Тупака Шакура: «Вы мне поверите, если скажу, что точно знаю, кто убил Тупака? Многие из вас знают ответ, но у меня есть доказательства».

Такое поведение боксёра всерьёз заставило беспокоиться за его психическое здоровье. Забил тревогу промоутер Эдди Хирн: «Гарсия ведёт себя странно. Я был рядом со многими людьми и бойцами, которые проходили через подобное, и никогда не ошибался, говоря себе: «У этого человека проблемы». Я действительно беспокоюсь. Стоит подумать о тех людях, которые его окружают. Это ненормальное поведение, которое из чего-то вытекает».

А бывшая жена Гарсии Дрея Селина призвала подписчиков молиться за Райана: «Если мои подписчики, которые считают себя верующими, могут, то, пожалуйста, помолитесь за Райана. Мы не вместе, но я общалась с ним, и может показаться, что он в порядке, но это не так. Я чувствую, что он сильно подавлен. Это не троллинг, я искренне обеспокоена, как и все члены его семьи. Мы не часть всего этого и хотим, чтобы у него было всё хорошо. Помолитесь за него».

В то же время отец Гарсии, напротив, заверял всех, что сын просто так троллит, но на самом деле всё в порядке.

Райан Гарсия Фото: Carmen Mandato/Getty Images

Надо сказать, что Гарсия уже публично говорил о ментальных проблемах и даже снимался из-за этого с боя. В 2021-м году он отменил поединок с Хавьером Фортуной: «Некоторое время я страдал от депрессии и тревожности. Я много раз это преодолевал, но сейчас мне нужно время на отдых — наконец-то обратился за помощью».

Сейчас команда Хейни тоже считает, что бой под угрозой срыва. Девин заявил, что Гарсия, скорее всего, завершит карьеру до того, как выйдет с ним в ринг, а отец Хейни рекомендовал Райану обратиться к психиатру: «Я слышал, что это всё рекламный трюк, а если так, то Гарсии стоит отправиться лечиться в психушку, потому что вся эта ерунда не работает».

Был ли это рекламный ход для раскрутки боя или нет, всё ещё неизвестно, однако Атлетическая комиссия Нью-Йорка (а именно там пройдёт бой с Девином Хейни) заинтересовалась поведением Райана и захотела, чтобы боксёр прошёл психиатрическую экспертизу перед тем, как допустить его к бою. Основание — посты Гарсии в социальных сетях.

Девин Хейни Фото: Al Bello/Getty Images

Это тоже взбесило Райана, он считает, что его свобода слова нарушается, и угрожает судебным иском: «Я собираюсь подасть в суд на Атлетическую комиссию штата Нью-Йорк. И вот почему — они пытаются устроить мне психиатричесую экспертизу. Я спрашиваю: «Хорошо, какие у вас есть предпосылки для такой проверки?» Они мне отвечают: «Ваши посты в социальных сетях». Разве это не моё право на свободу слова, которое гарантировано конституцией? То, что я пишу в соцсетях — повод для психиатрической экспертизы? Теперь я собираюсь подать на вас в суд, хочу привлечь вас к ответственности за клевету».

«Думаю, он взывает о помощи. Я действительно так думаю, и мне кажется, что этот бой не состоится», — сказал член Зала славы Тимоти Брэдли.

Совсем скоро будет понятно, действительно ли стоило переживать за психическое состояние Гарсии или Райан затеял игру, которую далеко не все оценили?