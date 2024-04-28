«Новая Ferrari против старой». Крест на наследии Канело поставит небитый соотечественник

В ночь на 5 мая в Лас-Вегасе пройдёт большой боксёрский вечер, который возглавит бой за звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе. Сауль Альварес будет защищать четыре пояса в поединке с молодым непобеждённым соотечественником Хайме Мунгией.

В последнее время Канело часто подвергается критике. В основном за то, что избегает по-настоящему опасных соперников. Во всяком случае, на бумаге. Речь в первую очередь о Дэвиде Бенавидесе, который с мая 2022 года владеет титулом временного чемпиона WBC и регулярно бросает вызовы мексиканцу. Альварес их не принимает, а когда «принял», то заломил $ 150-200 млн. Сумма, которую не станут платить даже такой звезде, как Канело. Это вынудило Бенавидеса идти дальше и подниматься в весе.

Есть ещё Дэвид Моррель. Менее раскрученный, чем Бенавидес, но даже с довольно скромным рекордом 10-0 он уже давно владеет титулом регулярного чемпиона WBA, шесть раз его защитил (все победы в защитах — нокаутами) и всё не может дождаться, пока на него обратит внимание абсолютный чемпион.

Вместо этих ребят шанс получил Мунгия. Его рекорд в профессионалах (43-0) больше, чем у Бенавидеса и Морреля, вместе взятых, но широкой публике Хайме пока не так известен. Мы часто сталкиваемся с тем, что боксёры набивают рекорд на джорнименах и не встречаются с по-настоящему опасными соперниками. В случае с Мунгией всё не совсем так. Примерно с 2018 года его тестируют на довольно крепких соперниках и дают драться за второстепенные пояса. Но, помимо них, он был чемпионом в первом среднем весе по версии WBO, после чего перешёл во второй средний вес и выиграл титулы WBO International и WBC Silver. Причём в последнем бою мексиканец сломал Джона Райдера, который выдержал всю дистанцию с Канело.

Хайме Мунгия Фото: Christian Petersen/Getty Images

Несмотря на все эти регалии, считается, что Канело выбрал себе более слабую оппозицию, чем мог бы. Однако есть и те, кто видит в Мунгии угрозу для наследия и чемпионского статуса Альвареса. Дела Хайме ведёт небезызвестный Оскар де ла Хойя, и он абсолютно уверен в своём подопечном: «Канело определённо собирается выйти из очередного боя со щитом, но история не даст соврать — в каждую эпоху происходит смена караула, и я думаю, что это идеальный сценарий для того, чтобы Мунгия захватил власть. Хайме готов к этому. Он прошёл все испытания, бился со всеми на пути, преодолел все стили. Независимо от того, дрались они или боксировали, он их устранил. Теперь он готов поймать самую большую рыбу. На стороне Хайме молодость, сила удара и бетонный подбородок. Я вижу, что все карты против Канело. Когда Канело был в возрасте Мунгии, он был опасным бойцом. Он по-прежнему им является, но это как новая Ferrari против классической, старой Ferrari. Вы больше не можете доводить классическую Ferrari до предела».

Мунгия действительно боксёр высокого уровня. Умеет работать серийно, умеет своевременно уходить на дистанцию и очень тяжело бьёт. Плюс Хайме повыше, размах рук у него больше, и за счёт этого он способен держаться подальше от соперника. В бою с Канело это едва ли не главный ключ к победе — не позволяй прорваться на ближнюю дистанцию.

Дэвид Бенавидес считает, что именно комбинационная работа и постоянный контроль дистанции помогут Мунгии: «Хайме — сильный боец, который действует комбинациями, а, как вы видели, с такими соперниками у Канело возникают проблемы. Единственное, что должен делать Мунгия, — держаться на дистанции. Нельзя работать с Канело вблизи, потому что именно в этом Сауль преуспевает. Поэтому Мунгии придётся держать дистанцию, пробивать комбинации и уходить. Мунгия и сам может сломать. Вы могли видеть это, когда он дрался с Райдером. У него мощный удар. Я не думаю, что это будет так легко для Канело, как говорят люди».

Идеальный образец того, как надо работать с Канело — бой мексиканца с Дмитрием Биволом. Тогда россиянин разобрал титулованного соперника на запчасти и удивил мир. Теперь такой шанс получает Мунгия, и его нельзя недооценивать. Есть все шансы, что мексиканец лишит своего звёздного соотечественника поясов. И это будет очень серьёзный удар для Канело.