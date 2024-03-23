Канело отказался от самого опасного соперника. Исторического боя не будет

Мексиканский боксёр, абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес снова попал в новостную повестку. Канело обозначил гонорар, за который согласился бы выйти на бой против непобеждённого американца Дэвида Бенавидеса.

«Если какой-нибудь промоутер предложит мне $ 150 млн или $ 200 млн, тогда я буду драться хоть завтра. Это единственная причина, по которой я согласился бы на бой с ним», — приводит слова Альвареса на своей странице в социальных сетях журналист Майкл Бенсон.

Сауль Альварес Фото: Sarah Stier/Getty Images

Команда Бенавидеса уже давно пытается получить бой с Канело. Дэвид в мае 2022 года завоевал титул временного чемпиона WBC и стал обязательным претендентом по версии этой организации. Но у Сауля всегда находились другие планы, Альварес постоянно избегал боя с американцем. Ходили разговоры, что Канело предложили более $ 50 млн за бой с Дэвидом, но и на это предложение мексиканец ответил отказом.

Бенавидес дважды защитил титул временного чемпиона, но самый желанный бой так и не получил. Альварес в очередной раз выбрал другого соперника, а именно соотечественника Хайме Мунгию, и их бой состоится в ночь с 4 на 5 мая.

Бенавидес прекратил предпринимать попытки получить бой с Альваресом и решил подняться в весе. В июне Дэвид проведёт претендентский бой против Александра Гвоздика за титул временного чемпиона WBC в полутяжёлом весе. Победитель этого боя будет главным претендентом на поединок с новым абсолютным чемпионом мира, за звание которого будут боксировать россияне Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев. Бенавидес повернул свою карьеру в другую сторону, и, возможно, это заставит Альвареса обратить на него внимание.

Тем более если Дэвид станет обязательным претендентом в полутяжёлом весе, Саулю может быть выгоден этот вариант, ведь в случае победы у него появится шанс претендовать на второе абсолютное чемпионство, на этот раз уже в полутяжёлом весе.

Верит в потенциальный поединок Бенавидеса и Альвареса и промоутер Дэвида Сампсон Левкович.

«Я верю, что он получит $ 175 млн и будет драться. Это было бы позором для бокса, если с Бенавидесом он так и не подерётся. Что ж, теперь мы знаем цену. Остаётся найти способ получить деньги. Но Альварес очень умный и очень хороший бизнесмен. Считаю, что он заслуживает $ 150 млн. Я не знаю, сможет ли он получить $ 200 млн, но $ 150 млн — почему бы и нет?» — сказал Левкович на канале FightHype в YouTube.

Дэвид Бенавидес Фото: David Becker/Getty Images

Ожидать другого от команды Бенавидеса было бы странно. Конечно, Дэвид и его промоутеры всеми силами будут пытаться организовать этот бой, но, похоже, Альварес просто не собирается боксировать с Дэвидом. Боязнь проиграть это или какая-то другая причина, но пока всё выглядит именно так. Канело назвал неподъёмную сумму даже для арабских шейхов. Тайсон Фьюри и Александр Усик в сумме не получат такой гонорар, который требует мексиканец. Никто не отрицает, что Канело талантливый боксёр и одна из главных звёзд индустрии. Но даже для него минимум $ 150 млн за один бой никто выкладывать не будет.

Кажется, Бенавидес просто не входит в планы Сауля. Мексиканец назвал сумму, чтобы про него не говорили, что он убегает от Дэвида. Теперь у Альвареса есть возможность сослаться на финансовые условия, выполнить которые никому не под силу. Значит, и организовывать этот поединок никто не будет.

Канело замахнулся на гонорар, который получал только один боксёр в мире – Флойд Мейвезер. Но при всём уважении к Саулю и Бенавидесу Флойд получал такие деньги за бои с Мэнни Пакьяо и Конором Макгрегором, интерес к которым просто несопоставим с интересом к бою Канело и Дэвида.