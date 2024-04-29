Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Статьи

UFC 301, Александр Пантожа — Стив Эрцег, Джонатан Мартинес — Жозе Альдо, где смотреть, когда турнир, онлайн-трансляция

UFC 301: вторая защита титула бразильского чемпиона и бой легендарного Жозе Альдо. LIVE
Яхья Гасанов
Александр Пантожа — Стив Эрцег, Мартинес — Альдо
Комментарии
Александр Пантожа впервые возглавит турнир.

В ночь на 5 мая в Рио-де Жанейро состоится очередной номерной турнир UFC 301. Главным событием вечера станет поединок за пояс чемпиона промоушена в наилегчайшей весовой категории между действующим обладателем титула Александром Пантожей и Стивом Эрцегом. Что интересно, для претендента это лишь четвёртый поединок под эгидой UFC.

UFC 2024. UFC 301, Рио-де-Жанейро, Бразилия
Алешандре Пантожа - Стив Эрцег
05 мая 2024, воскресенье. 06:30 МСК
Алешандре Пантожа
Не началось
Стив Эрцег

В соглавном событии турнира состоится возвращение бывшего чемпиона и любимца бразильских фанатов Жозе Альдо, который встретится с Джонатаном Мартинесом. Для Альдо это будет первый поединок в UFC с августа 2022 года.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

Альдо вернулся в UFC:
Мода на пенсионеров или кризис имён? Жозе Альдо вернули в главную лигу мира
Мода на пенсионеров или кризис имён? Жозе Альдо вернули в главную лигу мира

Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.

Где смотреть турнир UFC 301 Когда пройдёт турнир UFC 301 Полный кард UFC 301
Live Яхья Гасанов

🗿Алекс Перейра пытался выступить на UFC 301

Перейра был настроен после UFC 300 отправиться и возглавить турнир на родине, но из-за перелома двух пальцев не смог реализовать столь смелый план.

12:03 Яхья Гасанов

😌 Из-за UFC 301 Шара Буллет может лишиться соперника

У российского бойца назначен поединок с Игорем Потерей на 22 июня. Но Потеря выходит на замену Махмуду Мурадову в поединке с Мишелем Перейрой. Если он получит какие-то травмы, то его снимут с боя с Буллетом.

12:03 Яхья Гасанов

Где смотреть турнир UFC 301

Посмотреть трансляцию турнира UFC 301 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

12:02 Яхья Гасанов

💪🏽 Альдо возвращается спустя почти два года

В августе 2022 года Король Рио покинул промоушен, проиграв Мерабу Двалишвили. А теперь неожиданно возвращается, проведя несколько поединок по боксу. И сразу же шанс попасть в рейтинги — бой с Джонатаном Мартинесом.

12:02 Яхья Гасанов

Когда пройдёт турнир UFC 301

Турнир UFC 301 состоится в Рио-де-Жанейро (Бразилия) в ночь с 4 на 5 мая. Предварительный кард стартует в 01:00 по московскому времени, основной – в 05:00 мск.

12:02 Яхья Гасанов

🇧🇷 Чемпион UFC Александр Пантожа впервые возглавит турнир

Это уже вторая защита Пантожи, он выступает в UFC с 2016 года, но ни разу не возглавлял даже турнир серии Fight Night. Теперь есть шанс сделать это на глазах своих болельщиков.

12:01 Яхья Гасанов

Полный кард UFC 301

Основной кард:

Александр Пантожа — Стив Эрцег;

Джонатан Мартинес — Жозе Альдо;

Энтони Смит — Витор Петрино;

Мишель Перейра — Игорь Потеря;

Пол Крейг — Кайо Борральо.

Предварительный кард:

Жоандерсон Брито — Джек Шор;

Каролина Ковалькевич — Ясмин Лусиндо;

Элвес Бреннер — Мыктыбек Оролбай;

Жан Силва — Уильям Гомис;

Хоаким Силва — Драккар Клозе;

Маурисио Руффи — Джейми Малларки;

Дионе Барбоса — Эрнеста Карикайте;

Исмаэль Бонфим — Винс Пичел;

Алессандро Коста — Кевин Борхас.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android