UFC 301: вторая защита титула бразильского чемпиона и бой легендарного Жозе Альдо. LIVE

В ночь на 5 мая в Рио-де Жанейро состоится очередной номерной турнир UFC 301. Главным событием вечера станет поединок за пояс чемпиона промоушена в наилегчайшей весовой категории между действующим обладателем титула Александром Пантожей и Стивом Эрцегом. Что интересно, для претендента это лишь четвёртый поединок под эгидой UFC.
В соглавном событии турнира состоится возвращение бывшего чемпиона и любимца бразильских фанатов Жозе Альдо, который встретится с Джонатаном Мартинесом. Для Альдо это будет первый поединок в UFC с августа 2022 года.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.
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🗿Алекс Перейра пытался выступить на UFC 301
Перейра был настроен после UFC 300 отправиться и возглавить турнир на родине, но из-за перелома двух пальцев не смог реализовать столь смелый план.
😌 Из-за UFC 301 Шара Буллет может лишиться соперника
У российского бойца назначен поединок с Игорем Потерей на 22 июня. Но Потеря выходит на замену Махмуду Мурадову в поединке с Мишелем Перейрой. Если он получит какие-то травмы, то его снимут с боя с Буллетом.
Где смотреть турнир UFC 301
Посмотреть трансляцию турнира UFC 301 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.
💪🏽 Альдо возвращается спустя почти два года
В августе 2022 года Король Рио покинул промоушен, проиграв Мерабу Двалишвили. А теперь неожиданно возвращается, проведя несколько поединок по боксу. И сразу же шанс попасть в рейтинги — бой с Джонатаном Мартинесом.
Когда пройдёт турнир UFC 301
Турнир UFC 301 состоится в Рио-де-Жанейро (Бразилия) в ночь с 4 на 5 мая. Предварительный кард стартует в 01:00 по московскому времени, основной – в 05:00 мск.
🇧🇷 Чемпион UFC Александр Пантожа впервые возглавит турнир
Это уже вторая защита Пантожи, он выступает в UFC с 2016 года, но ни разу не возглавлял даже турнир серии Fight Night. Теперь есть шанс сделать это на глазах своих болельщиков.
Полный кард UFC 301
Основной кард:
Александр Пантожа — Стив Эрцег;
Джонатан Мартинес — Жозе Альдо;
Энтони Смит — Витор Петрино;
Мишель Перейра — Игорь Потеря;
Пол Крейг — Кайо Борральо.
Предварительный кард:
Жоандерсон Брито — Джек Шор;
Каролина Ковалькевич — Ясмин Лусиндо;
Элвес Бреннер — Мыктыбек Оролбай;
Жан Силва — Уильям Гомис;
Хоаким Силва — Драккар Клозе;
Маурисио Руффи — Джейми Малларки;
Дионе Барбоса — Эрнеста Карикайте;
Исмаэль Бонфим — Винс Пичел;
Алессандро Коста — Кевин Борхас.