Тайсон и Пол отреагировали на обвинения в том, что их бой является договорным

Легендарный американский боксёр Майк Тайсон опубликовал пост, в котором ответил на обвинения в том, что бой со звёздным американским видеоблогером Джейком Полом будет договорным и постановочным.

«Этот бой не был запланирован по сценарию, как хотят некоторые ненавистники в боксёрском сообществе. Это санкционированный бой, и я нокаутирую Джейка Пола», — написал Тайсон в соцсетях.

Пол сделал репост записи Тайсона и отдельно прокомментировал ситуацию: «Я люблю тебя, Майк. Но это тебя нокаутируют. А ненавистники пусть говорят, что это предусмотрено сценарием».

Поединок 57-летнего Майка Тайсона и Джейка Пола состоится 21 июля на стадионе AT&T в Арлингтоне (штат Техас, США).

На счету Пола девять побед (шесть – досрочных) и одно поражение в профессиональном боксе. Последний раз он провёл поединок 3 марта 2024 года с Райаном Бурландом. Бой завершился победой Джейка нокаутом в первом раунде.

Отметим, что 57-летний Тайсон выйдет на официальный бой впервые с 2005 года, когда он досрочно проиграл соотечественнику Кевину Макбрайду. Последний раз Майк Тайсон выходил на ринг 28 ноября 2020 года в рамках показательного поединка. Его оппонентом был Рой Джонс-младший. Бой продлился восемь раундов по две минуты. Встреча завершилась ничьей раздельным решением судей.

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