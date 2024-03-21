Мода на пенсионеров или кризис имён? Жозе Альдо вернули в главную лигу мира

4 мая в Рио-де-Жанейро (Бразилия) UFC откроет уже четвёртую сотню номерных турниров. Однако из-за того, что предыдущие ивенты оказались переполнены звёздами, на UFC 301 банально не хватило действительно топовых бойцов, которые будут соответствовать статусу большого мероприятия.

Даже титульный бой, приуроченный к турниру, пройдёт в наилегчайшем весе, который негласно считается среди болельщиков наименее интересным. К тому же биться в нём будут Александр Пантожа, который до этого ни разу не возглавлял даже ивенты уровня Fight Night, и 10-й (!) номер рейтинга Стивен Эрцег, проведший всего три боя под эгидой промоушена.

В связи с этим руководство UFC сделало ход конём и под турнир в Рио-де-Жанейро пригласили человека, которого называют Королём Рио. Жозе Альдо официально возвращается спустя полтора года после объявления о завершении профессиональной карьеры в ММА.

Альдо ушёл летом 2022 года после того, как проиграл в довольно конкурентом поединке Мерабу Двалишвили единогласным решением. При этом нельзя сказать, что Жозе был на каком-то спаде. До поражения от Мераба он выдал серию из трёх побед, причём одна из них была добыта над недавним претендентом на титул — Марлоном Верой.

Бой Жозе Альдо с Мерабом Двалишвили Фото: Alex Goodlett/Getty Images

После ухода Альдо вроде бы пытался найти себя в боксе и, в принципе, делал шаги в этом направлении. Сначала он победил аргентинца Эммануэля Замбрано, после чего вызвал на бой Флойда Мейвезера. К слову, ходили разговоры о том, что такой поединок действительно могут организовать, но в итоге дело не выгорело, и Жозе провёл бой с Джереми Стивенсом, сведя его к ничьей. Что интересно, Альдо, несмотря на переход в бокс, был одним из тех немногих, кто отговаривал Нганну от ухода из UFC, так как считал, что в ринге Фрэнсис будет зарабатывать меньше, чем в октагоне.

Многие болельщики помнят Альдо лишь по знаменитому бою с Конором Макгрегором, где бразилец был нокаутирован за 13 секунд, но Жозе — настоящая звезда UFC и один из величайших полулегковесов промоушена. До того самого поражения от Конора Альдо провёл семь защит титула подряд (этот рекорд не побит до сих пор) и возглавлял рейтинг P4P.

Сейчас Альдо возвращается и получает бой с 14-м номером легчайшего дивизиона Джонатаном Мартинесом. Во-первых, это хорошая проверка сразу, потому что соперник довольно крепкий и опасный, Жозе сможет проверить, действительно ли он всё ещё может выступать на таком уровне или уже нет. Во-вторых, это возможность одним махом забраться в топ-15, а если это случится, то нет сомнений, что бразилец за счёт заслуг сможет обскакать многих претендентов на пояс.

Джонатан Мартинес Фото: Chris Unger/Getty Images

Гораздо интереснее понять причины возвращения Альдо. Как правило, бойцы возвращаются с «пенсии» из-за денег, но перед этим начинают активно прогревать публику, заигрывать с болельщиками, намекать на возвращение. В случае с Альдо было не так. Просто несколько дней назад стало известно, что Король Рио вернётся, а теперь и UFC подтвердила эту информацию, выпустив официальный анонс.

В данном случае именно промоушен обратился за помощью, а не наоборот. Ещё после объявления мейн-ивента с главным боем Пантожа — Эрцег авторитетные журналисты поделились инсайдами, что соглавное событие вечера будет очень неожиданной и приятной новостью для многих. А уже после объявления о возвращении Альдо экс-боец UFC Джош Томпсон выложил свой инсайд: «Из того, что я слышал, главная причина, по которой UFC решил вернуть Альдо, заключается в том, что у них сейчас нет никого достаточно звёздного для турнира в Бразилии. Я не знаю, сколько ему заплатят, но бой с Мартинесом — хороший повод для его возвращения».

Эта причина звучит логично хотя бы потому, что для номерного карда турнир в Бразилии наполнен довольно слабо. К примеру, из рейтинговых бойцов там, не считая участников главного и соглавного событий, всего четыре человека, один из которых Каролина Ковалькевич. Альдо, который и по сей день является любимцем болельщиков в Бразилии, точно способен спасти ситуацию хотя бы для соотечественников. Так что это вполне логичный ход от UFC, они не зря вытащили Жозе с ринга в октагон.

Макгрегор, один из главных соперников Альдо в прошлом, тоже рад: «Посмотрим на Альдо сейчас. Я действительно рад снова видеть Жозе. Я на самом деле задавался вопросом, почему он уходил? Он был претендентом на титул, как я это видел. Интересно, были это финансы или, может, какая-то игра? Пытался ли он добиться чего-то большего, провёл боксёрские поединки и вернулся? Но в любом случае он здесь, я рад его возвращению».

Осталось понять, возвращение Альдо — признак кризиса или же в UFC наступает мода на возвращение бойцов, которые вроде бы завершили карьеру? Не так давно обсуждалось возвращение Пола Фелдера, Хабиба Нурмагомедова пытались затащить на UFC 300, а Нейт Диаз нацеливается на сентябрьский номерной турнир. Похоже на новую тенденцию, но в любом случае большинство фанатов рады Альдо и будут рады другим ветеранам.