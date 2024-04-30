Возвращение Железного Майка спустя 19 лет. Бой Тайсона с Полом будет официальным

20 июля на арене «AT&T» в Арлингтоне (США) состоится большой боксёрский вечер, который возглавит поединок Джейка Пола и Майка Тайсона. Битва поколений, которая уже вызвала серьёзный резонанс и расколола бойцовский мир на два лагеря.

Одна сторона, мягко говоря, в недоумении от организации такого поединка. Другая не видит ничего страшного в поединке между Тайсоном и Полом, так как относятся к бою как к шоу и считают, что это положительно повлияет на бокс с точки зрения медийности. Заодно это должно объединить две аудитории — старожилы, которые помнят Тайсона в деле и не упустят возможности снова увидеть Железного на ринге, и молодое поколение, которое следит за успехами Джейка Пола.

Джейк Пол Фото: Miguel J. Rodríguez Carrillo/Getty Images

Изначально так и планировалось. Майк сам сообщил, что его бой с Полом будет выставочным, а, соответственно, ждать много не приходилось. Более того, нужно было получить разрешение Атлетической комиссии штата на проведение такого боя. И вот разрешение получено. А самое главное — поединок получил статус официального.

Да, теперь это можно назвать полноценным возвращением Майка Тайсона на ринг спустя 19 лет или 6897 дней.

Впечатляющий простой, за которой Железный слегка постарел. И этот поединок пойдёт в профессиональный рекорд бойцов. Другие детали боя, которые стали известны: восемь раундов, без шлемов, нокауты разрешены, перчатки размером 14 унций. Издание Boxingscene уточняет, что поединок был официально санкционирован Техасским департаментом лицензирования и регулирования (TDLR) после того, как Тайсон сдал медицинские тесты.

Такие правила, безусловно, добавят интриги этому поединку. По умолчанию фаворит – более молодой Пол, который хоть и ниже классом как боксёр, но будет превосходить Тайсона в скорости и, скорее всего, в выносливости. Однако никуда не делись удар Майка и его умение работать сериями. Это будет угрозой для соперника в любом случае, сколько бы ни было лет Железному.

Кевин Макбрайд, тот самый боксёр, с которым Тайсон провёл свой пока последний профессиональный бой, уже предостерёг Джейка Пола: «Держи свои чёртовы руки повыше. Ты не знаешь, что будет делать Тайсон, он страшный человек. Будь ты блогер или боец, нужны здоровые яйца, чтобы выйти даже с 50-летним Тайсоном в ринг. Тайсон — это не шутка. Я могу вам сказать, что он выйдет в ринг за победой. Он не захочет впоследствии оглядываться и думать, что позволил Полу уйти с крючка. Он собирается победить, и Полу нужно быть в лучшей форме, чтобы выжить. Из того, что я вижу в СМИ, могу сказать, что Тайсон хочет выиграть этот бой. Это у него в крови, дух соперничества никогда его не покинет».

Майк Тайсон Фото: Megan Briggs/Getty Images

Тайсон действительно серьёзно настроен, уже рассказал, что шесть недель не курит, и это достижение, так как, по словам Майка, он пристрастился к пагубной привычке ещё в детстве. Но сейчас мобилизовал все силы и соблюдает режим, чтобы снова блеснуть в ринге.

Промоутер Боб Арум считает, что этот бой — хорошая сделка и для бокса, и для Netflix, где будет трансляция: «Я считаю, Netflix совершил очень хороший ход, выложив все свои деньги за это событие. Нужно спокойно относиться к этим вещам. Это всё ещё бокс, ребята всё ещё надевают перчатки, люди всё ещё говорят о боксе, даже если это Джейк Пол против старого Майка Тайсона. Так что я считаю, это действительно хорошо для спорта».

Для болельщиков это тоже хорошо. Несмотря на всю критику, этот бой будут смотреть, а на сегодняшний день это один из главных показателей успеха. А тот факт, что поединок будет профессиональным, только добавит громкости.