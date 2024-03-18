Тайсон умеет круто защищаться. Блогеру Полу будет непросто подловить ветерана

20 июля состоится уникальный боксёрский поединок между популярным блогером Джейком Полом и легендарным Майком Тайсоном. И это один из тех боёв, о которых ещё пару лет назад даже в форме шутки невозможно было бы и подумать.

Но реальность такова, что 27-летний блогер и 57-летний экс-чемпион мира (а на момент боя Тайсону будет уже 58) решили разделить ринг. В фаворитах числится именно блогер, на счету которого всего 10 профессиональных поединков.

Удивительно ли это? Вряд ли. Всё-таки в первую очередь нужно учитывать то, что Джейк на 31 год моложе великого Майка, и это перекрывает, пожалуй, всю разницу в технике и профессиональных навыках между оппонентами. Блогер, к слову, все свои девять побед одержал над соперниками, которые были значительно старше него, а единственное поражение ему нанёс Томми Фьюри, который как раз был моложе. После этого Пол понял, что ему нечего ловить в конкурентных боях, и продолжил боксировать с соперниками, которых вполне мог одолеть: последние три боя Джейк провёл против абсолютно неподготовленного Нейта Диаза, а также против двух неизвестных боксёров, которые были старше Пола на восемь лет. Сейчас Джейк выходит в ринг против легендарного Майка Тайсона и уже получил за это шквал критики.

Да, Майку уже почти 60 лет, да, у него были проблемы со здоровьем, и да, кондиции Майка уже давным-давно далеко не те, что были у пикового Железного Майка. Но всё-таки Майк Тайсон – это Майк Тайсон. Один из величайших боксёров за всю историю этого вида спорта хоть и находится в солидном возрасте, но навыки и техника от этого у Тайсона никуда не делись. И здесь речь даже, наверное, не про атаку: сблизиться с Полом через фирменный маятник и хорошенько приложиться по блогеру Майк может и в 60 лет. Речь о том, что Тайсон неплох и в защитных действиях, что неоднократно демонстрировал на ринге.

МАЙК ТАЙСОН Фото: Visual China Group via Getty Images

Вспоминается бой Майка с Донованом Раддоком, который состоялся ровно 33 года назад – за шесть лет до рождения Джейка Пола. Тогда молодой и ужасающий Тайсон встретился с огромным Донованом Раддоком по прозвищу Бритва. Канадец был на 13 сантиметров выше Майка и на 10 килограммов тяжелее, да и выглядел Донован очень солидно. Уже после боя Тайсон скажет, что у Донована был один из сильнейших ударов, которые он ощущал на себе.

«О боже мой! Он бьёт как чёртов мул копытом! Простите мой французский», — сказал Тайсон после боя.

И в этом поединке Майку пришлось не только атаковать, но и сдерживать мощнейшие удары Раддока. Тайсон отлично работал корпусом, вынуждая Донована раз за разом бить по воздуху. Майк успевал перекрываться от серий Раддока, а когда канадец усиливал давление, Тайсон здорово клинчевал, забирая силы у Донована. В итоге Майк финишировал вымотавшегося Раддока в седьмом раунде и одержал очередную досрочную победу, не дав Доновану нанести серьёзный урон.

Поэтому защитные навыки у Тайсона также имеются, и это позволит ему спастись от ударов Пола. Давайте будем честны: блогер не настолько быстр, чтобы за счёт скорости нокаутировать Майка. Ударная техника Пола довольно очевидна и примитивна, а его замашистые удары из-за уха увидит даже 58-летний Тайсон. Учитывая свой опыт, Майк вполне сможет справляться с атаками блогера. Да, Джейк бьёт довольно сильно, но свои удары ещё нужно будет донести до цели. Всё-таки одно дело – бить условного Бена Аскрена, у которого ударная техника находится на уровне пятилетнего ребёнка, а другое дело – встретиться с легендарным боксёром, который, несмотря на свой солидный возраст, имеет огромный опыт, навыки и боксёрский интеллект.

Чтобы нокаутировать Майка, Полу нужно будет вымотать Тайсона. Получится ли у него это сделать – покажет бой. Ведь Джейк никогда не встречался в ринге с боксёрами такого уровня. Возможно, когда молодой блогер пропустит пару фирменных крюков от Тайсона, его пыл остынет и он и вовсе забудет об атаках.