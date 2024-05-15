Фьюри очень часто падает в нокдауны. Это проблема перед боем с Усиком?

18 мая в Эр-Рияде определится первый за 25 лет абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе. Ни один боец этой весовой категории не владел всеми четырьмя основными поясами — WBA, WBC, WBO и IBF. Первым должен стать победитель боя Тайсона Фьюри и Александра Усика.

Раскрутка топ-поединка идёт уже больше года. По большей части эта задача лежит на Фьюри, который очень долгое время практически не менял риторику: называл Усика «кроликом» и «средневесом», «раздутым крузером», грозился размазать соперника и не видел в нём большой угрозы. Но Цыганский король, несмотря на все бравады, довольно часто оказывался в крайне тяжёлых ситуациях по ходу боя. И однажды его в такое положение загонял бывший крузер Стив Каннингем.

В 2013 году Фьюри вышел на отборочный поединок с Каннингемом, и тогда, больше 10 лет назад, он уже издевался над оппонентом, который уступал ему в габаритах. Более того, Тайсон бросил дерзкий вызов самому себе: «Если этот парень окажет мне достойное сопротивление, клянусь завершить карьеру. Мои слова никогда не расходятся с делом, поэтому, если останусь недоволен своим выступлением, уйду в отставку».

Фьюри чересчур поверил в себя, призывал Стива залезть в открытую рубку и поплатился — во втором раунде американец отправил Тайсона в нокдаун и этим привёл его в чувство. Цыганский король показал то, что в дальнейшем будет демонстрировать неоднократно — умение выживать, собираться после потрясения. В седьмом раунде Фьюри окончательно замучил Каннингема габаритами и оформил Стиву первое досрочное поражение в карьере.

На самом деле, этот нокдаун был не первым в профессиональной карьере. За два года до этого боя канадец боснийского происхождения Невен Пайкич стал человеком, который первым отправил Фьюри на канвас. Всего за профессиональную карьеру Фьюри бывал в нокдаунах шесть раз. Это не столько проблема «пробитости», сколько напоминание, что Тайсон не неуязвим и по нему можно попасть, что на бумаге должно быть на руку Усику.

Тайсон Фьюри Фото: Getty Images

После Пайкича и Каннингема были нокдауны от признанных нокаутёров. В первую очередь это, конечно, Деонтей Уайлдер. Первый бой с Бронзовым бомбардировщиком был настоящей бойней, в которой Фьюри просто каким-то чудом выжил после двух нокдаунов. Причём второе падение, случившееся в 12-м раунде, возможно, стало одним из самых эпичных возвращений в истории мирового бокса. Даже сам Тайсон не знал, каким образом он поднялся, но была версия: «Меня подняла рука бога».

Уайлдер, который вырубал вообще всех, кого встречал, был потрясён: «Понятия не имею, как Фьюри встал. Был уверен, что вырубил его, было видно, что его глаза закатились. Реально думал, что это конец».

Позже был поединок с Отто Валлином, где не были нокдауна, но едва не случилось сенсации. Швед оставил Тайсону внушительное рассечение, в середине боя была даже вероятность остановки врачами, но Фьюри допустили, и он переработал Валлина. После поединка британцу наложили 47 швов. Первое поражение реально было очень близко.

Также у Тайсона было ещё два боя с Уайлдером, эта трилогия вошла в историю, но Фьюри был уже гораздо более осторожен и лучше готовился — оба раза нокаутировал Деонтея, отобрал у него пояс и отбился в первой же защите. Ну и самый свежий пример с нокдауном Фьюри все хорошо помнят. Бой с Фрэнсисом Нганну должен был стать лёгкой прогулкой для Тайсона, но чуть не стал катастрофой — в третьем раунде экс-чемпион UFC уронил Цыганского короля. Это был шок не только для Фьюри, но и для всего боксёрского мира.

«Этого точно не было в сценарии. Он очень неудобный боец, сильный панчер, и как боксёр он лучше, чем ожидали. Он дал мне один из самых сложных боёв за последние 10 лет. Нокдаун? Ничего особенного, меня опять зацепили за затылок, я встал. Давно не был в ринге, 11 месяцев, но никаких отговорок, Нганну был хорош», — объяснял Фьюри.

Тайсон Фьюри и Фрэнсис Нганну Фото: Getty Images

Фьюри пропускает удары, это не секрет и не трагедия. Несмотря на те же нокдауны от Уайлдера, он в тех боях выдерживал такие удары, которые мало кто сумеет принять на себя. То есть нельзя сказать, что «держака» у Тайсона нет. Спасает и то, что Усик не обладает умением отправлять в нокауты одним панчем. Александр это скорее про то, чтобы взять объёмом. Но тут и Фьюри может дать фору практически кому угодно.

Тем не менее Тайсону стоит вспомнить о том, как часто его роняли и что это делал бывший крузер. Судя по всему, Фьюри уже об этом думает, и риторика сменилась — теперь он называет Усика своим сильнейшим соперником карьере. Настрой хороший, форма хорошая. Похоже, на этот раз британец действительно собрался и готов к главному бою.