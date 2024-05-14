Скорость Усика или габариты Фьюри? Изучаем расклады перед супербоем со звёздным тренером

18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится большой боксёрский турнир Ring of Fire, главным событием которого станет бой звёздных непобеждённых тяжеловесов Тайсона Фьюри и Александра Усика. Боксёры определят первого в XXI веке абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе. Фьюри владеет поясом чемпиона по версии WBC, у Усика титулы WBA, WBO и IBF. Мы поговорили перед боем с Виталием Слановым – одним из самых прославленных российских тренеров. Он разобрал предстоящий поединок буквально по полочкам.

– Какие у вас ожидания от поединка Усика и Фьюри? Это главный бой XXI века?

– Я бы не сказал, что что-то такое там будет. Чисто по титулам, да. Но я не ожидаю, что это будет что-то сродни поединкам Холифилда и Боу. Усик и Фьюри – высококлассные боксёры. Но они же незрелищные. Будет прагматичная работа. Тайсон Фьюри иногда показывает зрелище: падает, встаёт, роняет, падает, встаёт. Такой бой был с Каннингемом, с Уайлдером был такой же бой. По ходу этих поединков была интрига. Здесь я такого не жду. Дай бог, чтобы мы ошиблись.

– Как вы отнеслись к первому переносу боя? Это могло быть спланированной акцией?

– Нет. Я знаю этого боксёра, который «посёк» Тайсона. Он был у нас в лагере. Я его хорошо знаю, видел после этого. Там было ровно так, как было. Никакого плана в этом не было. Такое часто бывает в боксе.

Тайсон Фьюри – Александр Усик Фото: Justin Setterfield/Getty Images

– Может, стоило заранее снизить нагрузки, убрать такие опасные спарринги?

– Мы за 12 дней уже ничего рискованного не делаем. Думаю, что и они тоже. Это случилось не за неделю до боя. Это было раньше. На таком уровне никто не будет рисковать. Думаю, это случилось задолго до поединка.

– Кому перенос больше играет на руку?

– Бой покажет. Хотя это сбивает обоих. Настраиваешься поэтапно. Какие-то вещи приходится переосмысливать. Когда готовишься к определённой дате, всё сконцентрировано на этом. А два месяца… Всё нужно сбрасывать и начинать по новой. Бой покажет.

– Как вы оцениваете шансы боксёров перед этим поединком?

– Я бы никому не отдал предпочтение. Усик, как мы видели, может приспособиться к любому противнику. Всё зависит от того, в какой форме будет Тайсон Фьюри. Он иногда в отвратительном состоянии находится. И с откровенно слабым соперником делает вымученный бой. А иногда выходит в великолепной форме и делает всё супер.

Например, поединок с Нганну. Ну, так же нельзя. Это что за бой? Нганну – разрядник, здоровый парень. Но ты звезда. Подойди хорошо к бою.

Тайсон Фьюри – Александр Усик Фото: Alex Pantling/Getty Images

– То есть дальше на Нганну вышел Джошуа и показал, как действительно нужно?

– С Сашей Нганну бы вообще опозорился. Он бы по нему ни разу не попал. Смешно бы смотрелся. В дивизионе человек 20 его бы уничтожили. Гассиев его бы нокаутировал первым ударом.

– Теперь перейдём к разбору самого боя. Какие сильные стороны вы видите у Усика?

– Великолепные ноги и чудовищная выносливость, скорость. Высочайший темп в этом весе мало кто выдерживает. Он практически не устаёт. Все 12 раундов в высочайшем темпе. Всё синхронно: руки, ноги. И всегда в отличной форме. Я никогда не видел, чтобы он выходил на поединок в плохой форме.

– А верите ли вы, что он может нокаутировать Фьюри?

– Усик – не нокаутёр. Если он и выигрывает досрочно, то потому, что утомляет соперников. И в последних раундах они сдуваются. А он уже добивает. Но это не тот боксёр, который выйдет и нокаутирует. Если и будет досрочка, то только в последних раундах. И всё-таки думаю, что это будет победа по очкам.

Тайсон Фьюри – Александр Усик Фото: Alex Pantling/Getty Images

– Усик выкладывает фотографии с гамбургерами, говорит о желании набрать вес. Может ли он реально пойти на такой шаг?

– Усик берёт не этим. Ему не нужно набирать. Если наберёт, потеряет скорость. Нокаутёром он точно не станет. Не выиграет за счёт мощи. Ему нужно сохранить скорость, подвижность, тайминг. Это просто игра, чтобы раскрутить бой, добавить перчинку.

– К слову о весе. Фьюри рассказывал о своих невероятных весогонках. Это может сказаться во время боя?

– Я не верю, что он гоняет по 40 кг. 20-25, вполне. Но 40 – явно преувеличивает. Возможно, он просто пытается так раскрутить свой бой. Возможно всё. Но это же сказывается на подготовке, самочувствии. Это явное преувеличение.

– А какие недостатки можно выделить у Усика?

– Нет разового удара. А для тяжеловеса – это важно. К такому боксёру психологически готовятся по-другому. Если боксёр является ярковыраженным панчером, его изначально опасаются. Как с Сонни Листоном — соперники ещё до боя были в нокауте от страха. Так же было и с молодым Майком Тайсоном. Он тоже жути нагонял на соперников. На Джошуа сложно настраиваться.

И какие-то моменты ещё бывают у Усика. Я считаю, что бой с Чисорой он не выиграл. А с Дюбуа судья мог остановить поединок и дать нокаут. Было очень спорно. Если бы судья остановил, все бы сказали, что правильно. 90% одобрили бы решение рефери. А со временем это забывается.

– Эдуард Кравцов говорил о слабости Усика в плане корпуса. Вы согласны, что эта деталь есть?

– Когда Усик боксировал с Гассиевым… Мурат быстро сблизился и пробил по печени. Александр сразу: «Стоп, ой-ой-ой». Судья повёлся. Потом второй раз. Опять остановили, опять притворяется, показывает. И уже инстинктивно как-то делает это. Я с Эдуардом Викторовичем согласен в этом. Можно говорить всё что угодно. Но Мейвезер к этому прибегает всё время. И от этого он менее великим не становится.

– Теперь перейдём к сильным сторонам Фьюри. В чём его преимущества?

– Его габариты – 206 см рост, вес. Габариты большие. Но при этом он очень подвижный, чувствительный. Реакция довольно хорошая, учитывая его вес и рост. А по нему не скажешь, что есть проблемы. Быстрый, чувствительный, волевой. Он во многих боях это показал. Особенно в первом поединке с Уайлдером. Он еле встал. Судья вообще мог нокаут дать, Фьюри лежал. Но он встал и выиграл концовку раунда. Не избегал боя. Надо отдать ему должное, что он волевой, держит удар. Волевой парень, храбрый.

– На это указывает и то, как он избавился от зависимостей?

– Я не знаю подробностей этих зависимостей. Может, их и не было. Иногда люди сами на себя наговаривают.

– А какие минусы Тайсона Фьюри мы можем выделить?

– В него попадают. И делают это даже низкорослые бойцы. Тот же Каннингем его завалил. Тяжёлый нокдаун был. У Фьюри бывают моменты, когда он по ходу боя не особо сосредоточен. Как можно было упасть в нокдаун от Нганну? Это неуважение к боксу. Я это почувствовал как личное оскорбление. А Джошуа поднял бокс на то место, на котором он должен быть. Не может физкультурник прийти и всех побеждать. Ему сразу дали бой с великим чемпионом. Так не должно было быть. А Фьюри недооценил, смазал уровень бокса.

Тайсона Фьюри оказался в нокдауне в бою с Фрэнсисом Нганну Фото: Justin Setterfield/Getty Images

– Как вообще должен складываться этот бой стилистически?

– Вперёд никто не понесётся. Они никогда этим не занимались. Будет тактическая игра весь бой. Усику нужно взвинтить темп, раздёргивать. У меня в голове есть рисунок. Я думаю, никто не будет рисковать. Они будут пять-шесть раундов стараться переиграть. Если у Усика не получится переиграть, он всё равно будет до конца пытаться затянуть, раскачать. А если не пойдёт у Тайсона Фьюри, он может пойти ва-банк, рискнуть во второй половине. У Фьюри руки подлиннее, но класс Усика – высочайший. С каждым соперником он придумывал что-то новое. Стиль не меняет, однако подходит по-разному.

– Усик привлёк к подготовке Владимира Кличко. Чем он может помочь?

– Он может морально поддержать. Да и габариты у него есть. Он большой боксёр. 196 см, высококлассный. Если он себя держит в тонусе, Усику будет полезно с ним постоять в спарринге. Но, думаю, в углу его не будет. Там есть команда. И что-то нарушать и добавлять… В углу должен подсказывать один человек. Максимум два. А новый человек будет только мешать.

– И если всё-таки попытаться назвать имя победителя?

– Если Тайсон Фьюри будет в форме, он выиграет по очкам. Они не нокаутёры. Нокаута я не жду. Нокаутом может проиграть только Тайсон Фьюри. Если Усик затаскает его темпом. Но не думаю, что Александр будет рисковать.