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Сергей Ковалёв — Робин Сафар, как завершился бой, кто победил, турнир по боксу в Саудовской Аравии, Фьюри — Усик

Не вечно молодой. Ковалёв упал в жуткий нокдаун и проиграл
Игорь Некрасов
Ковалёв упал в жуткий нокдаун и проиграл
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Небитый Робин Сафар одержал самую громкую победу в карьере.

В Саудовской Аравии продолжается масштабный турнир по профессиональному боксу. В главном карде турнира выступил известный российский боксёр, экс-чемпион мира по трём версиям в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв. Он разделил ринг с непобеждённым шведом Робином Сафаром, поединок прошёл в первом тяжёлом весе.

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Сергей Ковалёв - Робин Сафар (W)
18 мая 2024, суббота. 20:00 МСК
Сергей Ковалёв
Окончено
UD
Робин Сафар

Сергей Ковалёв – легенда российского профессионального бокса. Любительская карьера сложилась у Крашера не лучшим образом, и он принял решение перебраться в профессионалы, где и получил свою известность. В 2009 году он дебютировал и за первые два года провёл 16 боёв, в которых одержал 16 побед – фантастическая статистика. В июне 2013 года он выиграл претендентский поединок, а через два месяца стал полноценным чемпионом мира. С тех пор Ковалёв буквально зачистил дивизион, забрал у Бернарда Хопкинса ещё два пояса и успешно их защищал, пока не встретился с Андре Уордом.

Онлайн-трансляция турнира:
Александр Усик — Тайсон Фьюри: Цыганский король готовится к главной битве в жизни. LIVE
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Александр Усик — Тайсон Фьюри: Цыганский король готовится к главной битве в жизни. LIVE

Два поединка с Уордом разделили карьеру Ковалёва на до и после: Крашер дважды проиграл, но всё же, в отличие от Уорда, решил остаться в боксе. Ему даже удалось вернуть один чемпионский пояс, но после поражения от Сауля Альвареса Ковалёв пропал на три года. Вернулся в ринг он в 2022 году, причём сразу поднялся на категорию выше. После победы над Тервелом Пулевым у Сергея вновь случился простой, и вот теперь 41-летний Крашер вышел в ринг против Робина Сафара в надежде, что победа над ним приблизит его к очередному титулу, на этот раз – в первом тяжёлом весе.

Робин Сафар – непобеждённый шведский боксёр. Карьера Сафара началась в 2017 году, с тех пор он провёл 16 поединков и во всех одержал победы. Оппозиция у шведа, мягко говоря, была не самая топовая, Робин набивал рекорд на джорнименах и парнях с отрицательным рекордом, но тем не менее побеждал и поднимался в рейтингах. 12 побед он одержал нокаутом, так что удар у шведа есть. Для Робина поединок с Ковалёвым был самым громким в карьере, и это был отличный шанс заявить о себе, тем более в карде такого турнира.

Ковалёв появился в ринге под песню «Смысловых галлюцинаций» «Вечно молодой», как бы намекая нам, что его ещё рано отправлять на пенсию. В стартовых раундах боксёры присматривались друг к другу, Сафар старался поддавливать, Ковалёв прощупывал корпус соперника и много клинчевал, не давая Робину действовать на ближней дистанции. Сафар пытался вкладываться в каждый удар, в том числе по корусу, Сергей работал джебом и искал моменты, чтобы подключить дальнюю руку. Более молодой и голодный швед владел инициативой, но этим опытного Ковалёва было не удивить.

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Мог стать величайшим, но сейчас почти забыт. Как сломалась карьера Сергея Ковалёва

Третий раунд Ковалёв начал очень активно, перебивая соперника с дистанции. Сафар напирал и искал моменты для сближения, но Сергей грамотно двигался. В концовке раунда Робин пробил мощный боковой и, казалось, даже потряс Крашера, но Сергей остался на ногах.

Оба боксёра много били по корпусу. К четвёртому раунду оба стали больше вкладываться в силовые удары, у Сафара заходил правый боковой, который приносил Крашеру много проблем. Швед действовал активнее, много попадал и провёл хороший отрезок.

Крашер продолжал работать вторым номером, что совсем не в стиле Сергея, но давление от Сафара заставляло его отступать. При этом Ковалёв отлично пробивал джеб, которым он, между прочим, в своё время нокаутировал Энтони Ярда. Робин пытался затащить россиянина в размены, действовал агрессивно. При этом швед принимал встречные удары Ковалёва в стиле Дацика и продолжал напирать. К середине боя поединок был достаточно близким: на постоянный прессинг и мощные удары Сафара Ковалёв отвечал более эффективной работой с дистанции и больше попадал.

Сергей Ковалёв — Робин Сафар

Сергей Ковалёв — Робин Сафар

Фото: Richard Pelham/Getty Images

В начале второй половины боя картина не изменилась: Сафар продолжал напирать, Сергей сыпал джебами и грамотно работал в клинче, где успевал выбрасывать серии ударов. Всё-таки опыт Сергея давал о себе знать. Робин много бил по корпусу, на теле россиянина были видны покраснения, но Ковалёв справлялся с этими ударами. Восьмой раунд прошёл в невысоком темпе, боксёры разменивались на ближней дистанции и много клинчевали.

На старте девятого раунда Ковалёв попробовал поработать первым номером, занимал центр ринга и старался действовать на опережение. Но Сафар перехватил инициативу, вновь стал вкладываться в жёсткие удары, и россиянину было непросто.

В заключительном отрезке оба пошли ва-банк, стали размениваться жёсткими боковыми. Сергей всё-таки пошёл в размены с Сафаром, за что и был наказан. Под самый гонг швед разрядился двумя мощнейшими боковыми, и Ковалёв рухнул на пол. Крашер поднялся, и прозвучал гонг, который позволил судьям определить победителя в этом поединке.

Бой получился близким, но концовка сыграла за шведа. Робин Сафар одержал победу единогласным решением судей и остаётся непобеждённым боксёром, а Сергей Ковалёв, хоть и провёл приличный бой против молодого проспекта, потерпел поражение и будет размышлять о своём будущем.

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