Мог стать величайшим, но сейчас почти забыт. Как сломалась карьера Сергея Ковалёва

18 мая в Саудовской Аравии состоится грандиозный вечер профессионального бокса. В главном карде турнира пройдёт поединок, который будет крайне интересен российским зрителям: экс-чемпион мира по трём версиям в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв разделит ринг с непобеждённым шведом Робином Сафаром.

41-летний Сергей Ковалёв – один из самых известных и титулованных боксёров-профессионалов из России. Крашер родился в Копейске, а в возрасте 11 лет начал заниматься боксом. Уже на юношеском и юниорском уровнях Ковалёв показывал отличный бокс и побеждал на первенствах России. В 2004 году впервые выступил на взрослом чемпионате страны, добравшись до финала, а также выиграв командное первенство. Через год Сергей стал двойным чемпионом страны (в личном и командном зачётах), и это был его лучший год в любительской карьере. Но в любителях Ковалёву так и не удалось выстроить блестящую карьеру: в 2008 году он в последний раз выступил на чемпионате России и перешёл в профессионалы. Сергей, как он сам в этом признавался, принял это решение из-за высокой конкуренции с Матвеем Коробовым и Артуром Бетербиевым.

И решение Крашера было абсолютно верным, ведь именно в профессионалах Сергей получил всемирную известность. Он перебрался в США, где в начале карьеры жил и тренировался в лагере известного американского специалиста Дона Тёрнера. Ковалёв выдал фантастический старт в профессионалах: чуть больше чем за год он провёл девять боёв и во всех одержал досрочные победы в первом или втором раундах – нереальная статистика. Ковалёв быстро освоился в профессионалах, набирал обороты и завоёвывал локальные титулы.

В июне 2013 года россиянин стал претендентом на бой за титул чемпиона мира, финишировав Корнелиуса Уайта в третьем раунде. А уже через два месяца Ковалёв стал чемпионом мира, легко и буднично финишировав непобеждённого Нэйтена Клеверли, для которого это была шестая защита пояса WBO. Дважды Сергей отправил чемпиона в нокдаун во втором раунде, а в четвёртом завершил бой. Такая убедительная победа над таким серьёзным соперником укрепила Крашера в статусе одного из сильнейших бойцов своего дивизиона, которым он, собственно, стал на долгие годы. Сергей провёл три защиты своего пояса, финишировав Исмаила Силлаха, Седрика Агнью и Блэйка Капарелло, которые на троих имели рекорд 66-1-1. Ковалёв постепенно избавлялся от перспективных претендентов, зачищая дивизион.

Сергей оправдывал своё прозвище и буквально сокрушал всех своих соперников. Легендарный Бернард Хопкинс стал первым за долгое время, кому удалось провести полный бой против Сергея, но американец проиграл с разгромным счётом на карточках всех судей, а Ковалёв стал тройным чемпионом мира, завоевав пояса WBA и IBF. После этого россиянин провёл четыре успешные защиты поясов, в том числе дважды разобравшись с Жаном Паскалем. Ковалёву не хватало пояса WBC, которым владел Адонис Стивенсон, но эти двое так и не провели бой за звание абсолютного чемпиона мира. Сергей всячески пытался получить этот бой, но так и не сумел догнать убегавшего Стивенсона.

А дальше в карьере Крашера наступил переломный момент, связанный с двумя поединками против Андре Уорда. Олимпийский чемпион, непобеждённый чемпион мира поднялся из второго среднего веса для исторического поединка с россиянином. Пожалуй, и первый, и второй поединки можно назвать историческими, ведь к ним было приковано колоссальное внимание, а на кону стояли «0» в графе поражений и всевозможные титулы. Титулы эти были у Ковалёва украдены, когда по истечении выигрышного для Ковалёва первого поединка судьи отдали победу Уорду. Андре стал новым королём дивизиона, но, конечно, команда россиянина настояла на незамедлительном реванше.

Бой Андре Уорда и Сергея Ковалёва Фото: Ethan Miller/Getty Images

Что было там – все прекрасно помнят. Странные удары в пах, странное решение рефери остановить бой, и сам поединок был странным. Ковалёв вновь проиграл, после чего его карьера пошла на спад. Уорд ушёл непобеждённым, оставив все титулы вакантными, а Сергей пытался вернуться на вершину, но чередовал удачные поединки с провальными. Мог провести убедительный реванш с Элейдером Альваресом и финишировать небитого Энтони Ярда, а мог улететь в нокаут всё от того же Элейдера или же по всем статьям проиграть Канело, который был гораздо меньше Крашера в габаритах.

После поражения от Сауля Альвареса Ковалёв взял паузу, которая продлилась два с половиной года. Россиянин вернулся на ринг в мае 2022 года, поднявшись в первый тяжёлый вес и победив болгарина Тервела Пулева. После этого вновь возник двухлетний простой, и вот теперь 41-летний Ковалёв возвращается в ринг в Саудовской Аравии.

У Ковалёва была блестящая профессиональная карьера. Он действительно зачистил полутяжёлый дивизион, побеждал небитых претендентов, причём отправлял их в нокауты. Безусловно, жаль, что Сергей так и не догнал убегающего Стивенсона и не вписал себя в историю как абсолютный чемпион мира. Жаль, что всё сложилось именно так в его боях с Уордом. Но это уже история. Андре забрал у Сергея не только пояса, но и что-то большее – Ковалёв уже никогда не был таким уверенным в собственных силах, каким был до встречи с Уордом.

Сергей был в шаге от настоящего величия. Но теперь его карьера уже давно подходит к концу. Да, Ковалёв по-прежнему выступает и даже заявляет, что собирается ещё раз стать чемпионом мира. Увы, верится в это с трудом. Поражение от непобеждённого шведа в предстоящие выходные может навсегда поставить точку в карьере некогда доминирующего чемпиона мира Сергея Ковалёва.