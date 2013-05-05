Виталий Кличко: официальное заявление будет сделано в ближайшие недели

Чемпион мира в супетяжёлом весе по версии WBC Виталий Кличко заявил, что его слова о возможной подготовке к бою с Берменом Стиверном не означают, что поединок действительно состоится.

«В ближайшие несколько недель будет сделано официальное заявление относительно моей карьеры. Это будет конкретное заявление, которого ждут мои болельщики. На прошлой неделе на основании моих слов раздули из мухи слона. Всё зависит от многих вещей – буду ли я продолжать драться, где и когда состоится поединок. Если он пройдёт, то, вероятно, осенью, но времени остаётся всё меньше», — приводит слова Кличко Bild.