Ислам Махачев рассказал о своей цели до ухода из боёв

Действующий обладатель титула UFC в лёгком дивизионе россиянин Ислам Махачев заявил, что не намерен завершать бойцовскую карьеру, пока не станет двойным чемпионом UFC.

«Я не думаю об уходе из боёв. У меня ещё остались кое-какие незавершённые дела. Хочу взять второй чемпионский пояс и защитить титул в лёгком весе.

Я всё ещё в хорошей форме. Как только пойму, что уже не тот, что раньше, что уступаю кому-то, то подумаю об отставке. Но пока я молод, голоден и всё ещё хочу быть лучшим», − сказал Ислам Махачев в эпизоде на YouTube-канале WEIGHING IN.

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ) в октябре, Ислам Махачев победил техническим нокаутом в первом раунде австралийца Алекса Волкановски.

Материалы по теме Фото Хабиб присоединился к тренировочному лагерю Махачева перед боем с Порье на UFC 302

Трансляции UFC доступны в Okko.