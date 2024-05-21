«Выиграла порнография». Дацик высказался о бое Усика с Фьюри

Популярный российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик высказался о прошедшем бое украинского боксёра Александра Усика с британцем Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в тяжёлом весе.

«Бой Усик — Фьюри? Вообще неинтересно. Знаю, что выиграла порнография. Бой не смотрел, неинтересно. И примерно предполагал, что будет порнография. Со слов ребят понял, что она и была.

Не думаю, что мы с Усиком встретимся в Крынках. Он, понятное дело, не придёт на встречу. Если бы мне предложили подраться с Усиком, то согласился бы, но только на топорах», — приводит слова Дацика «Матч ТВ».

Александр Усик 18 мая в Саудовской Аравии победил Тайсона Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира. Бой продолжался 12 раундов и завершился победой украинца раздельным решением судей.

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