Егоров: не понравился бой Фьюри-Усик. Ощущение, что изначально продумывался реванш

Российский боксёр Алексей Егоров поделился мнением о поединке между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

«Честно говоря, мне не понравился бой, я его даже до конца не досмотрел. Такое ощущение, что изначально продумывался реванш. А во втором поединке будут фигурировать ещё большие суммы в гонорарах, а для боксёров и их команд это очень неплохо», — сказал Егоров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Противостояние продолжалось 12 раундов и завершилось победой украинца раздельным решением судей. В девятом раунде Александр отправил Тайсона в нокдаун, но британец выстоял и смог продолжить бой.

Напомним, Егоров 7 июня в Москве проведёт бой с американцем Брэндоном Глэнтоном за пояс WBA International в первом тяжёлом весе.