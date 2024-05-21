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Егоров: не понравился бой Фьюри-Усик. Ощущение, что изначально продумывался реванш

Егоров: не понравился бой Фьюри-Усик. Ощущение, что изначально продумывался реванш
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Российский боксёр Алексей Егоров поделился мнением о поединке между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

«Честно говоря, мне не понравился бой, я его даже до конца не досмотрел. Такое ощущение, что изначально продумывался реванш. А во втором поединке будут фигурировать ещё большие суммы в гонорарах, а для боксёров и их команд это очень неплохо», — сказал Егоров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Противостояние продолжалось 12 раундов и завершилось победой украинца раздельным решением судей. В девятом раунде Александр отправил Тайсона в нокдаун, но британец выстоял и смог продолжить бой.

Напомним, Егоров 7 июня в Москве проведёт бой с американцем Брэндоном Глэнтоном за пояс WBA International в первом тяжёлом весе.

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