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Александр Усик показал костяшки кулаков после боя с Тайсоном Фьюри

Александр Усик показал костяшки кулаков после боя с Тайсоном Фьюри
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Новый абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе Александр Усик разместил новый пост у себя в социальных сетях, где поделился свежей фотографией. Украинец продемонстрировал костяшки после поединка с представителем Великобритании Тайсоном Фьюри.

Фото: Из личного архива Александра Усика

Напомним, бой между Усиком и Фьюри состоялся в ночь с 18 на 19 мая мск в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Он продлился 12 раундов и завершился победой украинского боксёра раздельным судейским решением. В девятом раунде Александр отправил Тайсона в нокдаун, но британец смог продолжить бой.

Ранее сообщалось, что Усик будет лишён пояса Международной боксёрской федерации (IBF), а с ним и звания абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе в ближайшие две недели. За пояс IBF поспорят Филипп Хргович и Даниэль Дюбуа.

Усик танцем отпраздновал победу украинского боксёра Беринчика:

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