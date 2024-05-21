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Эдвардс раскрыл, когда и где готов провести бой с Макгрегором

Эдвардс раскрыл, когда и где готов провести бой с Макгрегором
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Чемпион UFC в полусреднем весе Леон Эдвардс высказался о потенциальном поединке с экс-чемпионом промоушена в двух весовых категориях Конором Макгрегором. По словам британца, он готов сразиться с Конором после своего поединка с Белалом Мухаммадом. Макгрегору предстоит провести бой с Майклом Чендлером.

«Давайте дадим ему возможность стать чемпионом. А мне дайте возможность сразиться с таким парнем, как Конор Макгрегор. Нью-Йорк, это было бы идеально. Вот это был бы бой! Если он нокаутирует Майкла Чендлера, я нокаутирую того, чьё имя никто не помнит, то мы отправимся в Нью-Йорк – «Мэдисон Сквер Гарден». Это бой, который должен состояться — причём обязательно», — сказал Эдвардс на канале MMAFightingonSBN в YouTube.

Крупнейший гонорар в истории ММА:

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