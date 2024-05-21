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Царукян опроверг многократные отказы от боёв с Махачевым

Царукян опроверг многократные отказы от боёв с Махачевым
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Российский боец смешанных единоборств армянского происхождения Арман Царукян отрицает, что три-четыре раза отказывался от боя с действующим обладателем титула соотечественником Исламом Махачевым, и сказал, что это было только один раз.

«У меня был бой с Джоэлем Альваресом, а Бенеил Дариуш отказался от участия, и они кого-то искали на замену.

Итак, я был там, и они спросили: «Ты хочешь драться с Исламом?»

Я ответил: «Почему я должен драться с ним, если у меня будет бой на этой неделе»… Я сказал, что не готов к этому парню, потому что весь мой тренировочный лагерь был под ортодокса», — приводит слова Царукяна New York Post Sports.

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ) в октябре, Махачев победил техническим нокаутом в первом раунде австралийца Алекса Волкановски.

Царукян на UFC 300 одолел раздельным судейским решением экс-чемпиона бразильца Чарльза Оливейру.

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