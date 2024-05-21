Тренер Махачева: Холлоуэй не представляет никакой угрозы Исламу

Хавьер Мендес, тренер действующего чемпиона UFC россиянина Ислама Махачева, считает, что популярный американский боец и обладатель титула BMF Макс Холлоуэй не представляет никакой угрозы Исламу в октагоне.

«Это будет тяжёлая ситуация для Макса [Холлоуэя], а не для Ислама [Махачева], потому что на самом деле у Макса нет хороших борцовских навыков и он не стремится иметь их.

Я не вижу в нём какой-то угрозы, хотя ранее он доказал, что умеет удивлять. Фанаты, возможно, захотят увидеть этот бой, а если фанаты хотят, то UFC делает это», — сказал Мендес в выпуске на YouTube-канале Submission Radio.

В последнем бою Холлоуэй встречался с Джастином Гэтжи. Поединок состоялся 14 апреля в Лас-Вегасе (США) на турнире UFC 300. Макс победил нокаутом за секунду до конца поединка.

Ислам Махачев 1 июня проведёт защиту титула UFC в лёгком весе против Дастина Порье на турнире UFC 302.

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