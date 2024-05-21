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Эдди Хирн: Джошуа готов драться с Усиком, Фьюри или Уайлдером

Известный британский промоутер Эдди Хирн заявил, что его боксёр Энтони Джошуа готов к бою с любым топовым соперником из тяжёлой весовой категории.

«Энтони [Джошуа] готов драться со всеми. Он хотел бы провести реванш с Александром Усиком.

Он хочет бой с любым топовым соперником: Тайсоном Фьюри, Филипом Хрговичем, Даниэлем Дюбуа, Джозефом Паркером, Деонтеем Уайлдером. Любой желающий может получить бой с Джошуа», − сказал Хирн в интервью на YouTube-канале Matchroom Boxing.

Напомним, в своём последнем бою, состоявшемся в начале марта, двукратный чемпион мира британец Энтони Джошуа нокаутировал во втором раунде камерунскую звезду MMA Фрэнсиса Нганну.

Александр Усик 18 мая победил Тайсона Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира.

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