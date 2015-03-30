Следующим соперником Бахтова будет Павел Дорошилов
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Российский боксёр Павел Дорошилов (2-0-0), выступающий в супертяжёлом весе, проведёт следующий поединок против своего соотечественника Дениса Бахтова (39-10-0, 26 КО). Встреча этих боксёров запланирована в рамках турнира, который состоится 5 апреля в Ногинске, сообщает BoxingScene.
Отметим, что для Бахтова это будет уже второй бой после поражения техническим нокаутом от британца Энтони Джошуа в октябре прошлого года. В ноябре россиянин провёл бой с Юрием Луневым, которого победил нокаутом.
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