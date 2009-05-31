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Хэй: у Владимира нет такого сердца, как у меня

Хэй: у Владимира нет такого сердца, как у меня
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Британец Дэвид Хэй заявил, что намерен воспользоваться выпавшим ему шансом сразиться с чемпионом мира IBF/IBO/WBO в супертяжёлом весе Владимиром Кличко.

«У него нет такого сердца, как у меня. Я с трёх лет говорил людям, что стану чемпионом мира в супертяжёлом весе, и это мой шанс. Я намерен выйти и стараться изо всех сил», — цитирует Хэя Setanta Sports.

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