Парибоксы
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
PFL 4 2024. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
00:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Глава UFC Уайт заявил о сильной болезни Хамзата Чимаева

Глава UFC Уайт заявил о сильной болезни Хамзата Чимаева
Комментарии

Президент UFC Дана Уайт выступил с заявлением о снятии Хамзата Чимаева с боя с представителем Австралии Робертом Уиттакером на турнире 22 июня. Ранее сообщалось, что Чимаев был госпитализирован.

«К сожалению, Хамзат Чимаев выбывает из боя на следующих выходных в Саудовской Аравии, он сильно болен, поэтому он возвращается домой и, надеюсь, скоро поправится», — приводит слова Уайта BJ Penn.

Ранее сообщалось, что российский боец смешанных единоборств Икрам Алискеров заменит Чимаева в бою с представителем Австралии Уиттакером.

В общей сложности на счету Чимаева 13 боёв в смешанных единоборствах (ММА), в каждом из которых он добывал победы. Шесть боёв Чимаев завершил досрочно.

Материалы по теме
Фото
Хамзат Чимаев госпитализирован

Яркие финиши Хамзата Чимаева в UFC

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android