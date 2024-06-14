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Олег Попов выиграл бой у Дэвиона Франклина в единогласным решением судей, 14 июня 2024 на турнире PFL 4

Олег Попов победил Дэвиона Франклина единогласным решением судей на турнире PFL 4
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В ночь с 13 на 14 июня в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) проходит очередной турнир регулярного сезона Professional Fighters League 4 (PFL). В одном из поединков российский боец тяжёлого веса Олег Попов победил американца Дэвиона Франклина единогласным решением судей. Бойцы провели все три раунда.

PFL 2024. PFL 4, Анкасвилл, США
Олег Попов (W) — Дэвион Франклин
14 июня 2024, пятница. 02:55 МСК
Олег Попов
Окончено
UD
Дэвион Франклин

Перед этим боем в смешанных единоборствах 32-летний Попов провёл 17 боёв. Победными оказались 16 (7 нокаутом, 3 сдачей, 5 решением судей, 1 других). На счету 29-летнего Франклина было 6 побед и 2 поражения в смешанных единоборствах.

Отметим, главным событием вечера станет противостояние Валентина Молдавского и Линтона Васселла.

PFL — американская бойцовская организация, занимающаяся проведением турниров по смешанным единоборствам, основанная в 2012 году.

«Чемпионат» проводит онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него.

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