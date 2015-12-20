Сондерс: хочу драться с Котто и Альваресом
Поделиться
Новоиспечённый чемпион мира в средней весовой категории по версии WBO Билли Джо Сондерс заявил о желании сразиться с чемпионом WBC Саулем Альваресом и бывшим обладателем пояса WBC Мигелем Котто.
«Я хочу драться с Котто и Канело. Мне понравился их бой. Я хочу двигаться вверх. Я побил Спайка О'Салливана, побил Юбенка, теперь я зашёл дальше, побил Ли и и завоевал чемпионский титул. Я чемпион мира WBO и теперь слово за мной», — приводит слова Сондерса International Business Times.
Комментарии
- 23 августа 2022
-
20:59
-
20:36
-
20:22
-
20:06
-
20:01
-
19:10
-
19:03
-
18:48
-
18:36
-
18:13
-
18:13
-
17:33
-
17:21
-
16:06
-
15:38
-
14:37
-
14:00
-
12:29
-
11:43
-
10:59
-
10:41
-
10:26
-
10:18
-
09:47
-
09:06
-
01:10
-
00:58
-
00:04
- 22 августа 2022
-
23:47
-
23:28
-
23:15
-
22:03
-
21:50
-
21:44
-
21:04
Партнерский контент