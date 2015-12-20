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Сондерс: хочу драться с Котто и Альваресом

Сондерс: хочу драться с Котто и Альваресом
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Новоиспечённый чемпион мира в средней весовой категории по версии WBO Билли Джо Сондерс заявил о желании сразиться с чемпионом WBC Саулем Альваресом и бывшим обладателем пояса WBC Мигелем Котто.

«Я хочу драться с Котто и Канело. Мне понравился их бой. Я хочу двигаться вверх. Я побил Спайка О'Салливана, побил Юбенка, теперь я зашёл дальше, побил Ли и и завоевал чемпионский титул. Я чемпион мира WBO и теперь слово за мной», — приводит слова Сондерса International Business Times.

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