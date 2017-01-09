Папазов завоевал интерконтинентальный титул IBO в лёгком весе

Российский боксёр Фёдор Папазов (19-2, 12 КО) завоевал титул интерконтинентального чемпиона IBO в лёгком весе. В прошедшем в Риге поединке Папазов одержал победу над мексиканцем Уриэлем Баррерой (22-7, 13 КО).
Также в рамках этого боксёрого вечера на профессиональном ринге дебютировал капитан сборной России по боксу на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро Артём Чеботарёв (1-0, 1 КО). Его соперником был венгр Норберт Шекерес (18-56-3, 9 КО), которого Чеботарёв нокаутировал во втором раунде. Для Шекереса это поражение стало девятым подряд.