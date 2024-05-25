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«Это человек, который попадёт в Зал славы UFC». Махачев высказался о Порье

«Это человек, который попадёт в Зал славы UFC». Махачев высказался о Порье
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Действующий обладатель титула UFC в лёгком весе Ислам Махачев лестно высказался в адрес популярного американского бойца Дастина Порье.

«Для начала хочу сказать, что Порье — это одна из легенд смешанных единоборств. Это человек, который попадёт в Зал славы UFC. В этом я уверен на 100%. Он прошёл через много тяжёлых боёв, а также дрался за титул. Этот парень в любом случае будет экзаменом для каждого бойца, несмотря на то что проиграет 2 июня», — сказал Ислам в видео на YouTube-канале «Хабиб Нурмагомедов».

Напомним, Ислам Махачев проведёт третью защиту титула против Дастина Порье на турнире UFC 302, который состоится 2 июня в Ньюарке. Дастин Порье в последнем поединке нокаутировал француза Бенуа Сен-Дени на турнире UFC 299.

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