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Боб Арум: Фьюри победил Усика с разницей в одно очко

Боб Арум: Фьюри победил Усика с разницей в одно очко
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Боб Арум, сопромоутер британского супертяжеловеса Тайсона Фьюри, прокомментировал результат его боя с украинцем Александром Усиком.

Напомним, поединок бойцов состоялся 19 мая в Саудовской Аравии и завершился победой Усика раздельным судейским решением (114-113, 113-114, 115-112).

«Я сидел рядом с Фрэнком Уорреном и после 10-го раунда сказал ему, что Тайсону нужно выиграть один из раундов и тогда он победит. Он проиграл 11-й, но, очевидно, выиграл 12-й.

У меня первый раунд был за Усиком, а следующие шесть — за Тайсоном. В остальных победил Усик, за исключением последнего, который я отдал Фьюри. У меня было семь раундов против пяти. Я считаю, что Тайсон победил с разницей в одно очко, как и решил один из судей», — приводит слова Арума Sky Sports.

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