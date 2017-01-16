Фроч: Альварес может поймать Головкина, но Геннадий победит

Экс-чемпион мира во втором среднем весесчитает, чтоможет доставить проблем, но победа будет за казахстанцем.«Потенциально это отличный тест для Головкина, а у него их не много. Канело выходит на ринг очень большим, набирает много после взвешивания. Но он всё равно от природы боец первого среднего веса. У Головкина такой мощный удар, и он доминирует в среднем весе, так что это будет чересчур для Альвареса.Альварес может поймать Головкина в подходящее время. Геннадий приближается к 35 годам, он пропускает удары. Любого можно поймать фатальным ударом, вышибающим из под тебя ноги. Если Альварес поймает Головкина в начале боя, то бой будет тяжёлым для Геннадия. Но я думаю, что Головкин победит», — цитирует Фроча Fight Hype.