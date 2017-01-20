Нурмагомедов: побью Макгрегора, а потом откажу ему в реванше

Российский боец UFCрассказал о планах на 2017 год. Свой следующий поединок Нурмагомедов проведёт против американца. Бой состоится на турнире UFC 209 4 марта. Победитель сразится за титул чемпиона лёгкого веса с«Я хотел бой с Тони. Я досрочно одержу победу. Потом одолею Конора, и тогда, возможно, UFC захочет провести реванш, но я скажу нет. Ситуация очень интересная. Победить Фергюсона, Макгрегора, а потом сказать: «Пока-пока, парни». Конор не заслуживает титула. Я проведу защиту с настоящим претендентом», — рассказал Нурмагомедов в интервью USA TODAY.