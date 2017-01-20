Биспинг: в ближайшие пару недель сделаю операцию на колене

Чемпион UFC в среднем весе Майкл Биспинг решил отложить вторую защиту титула из-за проблем с коленом.
«Мне придётся сделать операцию на колене. Ничего страшного, просто чистка. У меня повреждён мениск, и другие процессы происходят. Мне нужно позаботиться о колене. Мы запланировали операцию на ближайшие пару недель. Скорее всего, я проведу защиту пояса в мае», — приводит слова Биспинга Fox Sports.
Претендент на чемпионский пояс Йоэль Ромеро прокомментировал новость в своём «твиттере»: «Единственный бой, который меня устраивает, — против Биспинга за титул чемпиона. Ожидание только сделает меня более голодным».