Кирилл Релих может сразиться с Рансесом Бартелеми в элиминаторе IBF

Небитый кубинский боксёр Рансес Бартелеми (25-0-0, 13 КО) может встретиться в бою за звание официального претендента на титул чемпиона мира IBF в первом полусреднем весе с белорусом Кириллом Релихом (21-1-0, 19 КО). На данный момент команды боксёров ведут переговоры о возможности организации этого боя в апреле, сообщает BoxingScene.
Титулом IBF в этой весовой категории владеет Джулиус Индонго, которому также принадлежит титул IBO. На апрель у него запланирован объединительный бой с чемпионом WBO Рикки Бёрнсом.