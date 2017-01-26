Россиянин Чеботарёв проведёт четыре боя до октября 2017-го

Российский боксёрпроведёт свой второй бой на профессиональном ринге 10 марта. После этого боксёр проведёт сразу три боя до октября 2017-го. Об этом рассказал менеджер«По нашему плану Чеботарёв свои бои проведёт 10 марта в Европе, 8 апреля — в Великобритании, 6 мая — в Германии, 14 сентября — в Саратове. Ясность по соперниками будет позднее», — приводит слова Фёдорова «Р-Спорт».Напомним, капитан сборной России по боксу на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро Чеботарёв дебютировал на профессиональном ринге 8 января. В своём первом бою россиянин нокаутировал венгра Норберта Шекереса.