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Стерлинг – об остановке боя Борщёва на турнире UFC: выглядело это не очень хорошо

Стерлинг – об остановке боя Борщёва на турнире UFC: выглядело это не очень хорошо
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Бывший чемпион UFC в 61 кг Алджамейн Стерлинг отреагировал на остановку боя россиянина Вячеслава Борщёва в бою с американцем Чейзом Хуперомна турнире UFC on ESPN 56. Напомним, американец одержал победу во втором раунде удушающим приёмом. После боя Борщёв был недоволен решением судьи остановить схватку.

UFC 2024. UFC on ESPN 56, Сент-Луис, США
Чейз Хупер (W) - Вячеслав Борщёв
12 мая 2024, воскресенье. 01:40 МСК
Чейз Хупер
Окончено
SUB
Вячеслав Борщёв

«Я не думаю, что Борщёв постучал, но выглядело это не очень хорошо. Просто отстойно видеть, что это остановилось раньше времени», — написал Стерлинг в своём телеграм-канале.

Отметим, Борщёв потерпел четвёртое поражение в своей карьере. Также на его счету семь побед.

Главным событием вечера станет поединок двух рейтинговых тяжеловесов Деррика Льюиса и Родриго Насименто.

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