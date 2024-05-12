Вячеслав Борщёв проиграл Чейзу Хуперу удушающим во втором раунде на турнире UFC on ESPN 56

В ночь на 12 мая в Сент-Луисе (США) проходит очередной турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 56 в Сент-Луисе, США. Российский боец UFC, выступающий в лёгкой весовой категории, Вячеслав Борщёв по прозвищу Слава Клаус встретился с американцем Чейзом Хупером. Победу во втором раунде удушающим приёмом одержал американец.

Напомним, в своём активе Борщёв имел семь побед, три поражения и одну ничью. В последнем поединке Вячеслав встретился с азербайджанским бойцом Назимом Садыховым в рамках турнира UFC 295, который прошёл 11 ноября 2023 года в Нью-Йорке. Поединок завершился ничьёй согласно решению судей. Также поединок был удостоен бонуса за «Бой вечера».

На счету же Хупера было 13 побед, одна ничья и три поражения.

Главным событием вечера станет поединок двух рейтинговых тяжеловесов Деррика Льюиса и Родриго Насименто.

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