«Если чувствуешь себя обманутым, проведём реванш». Гарсия обратился к Хейни

Звёздный американский полусредневес Райан Гарсия обратился к соотечественнику Девину Хейни, ранее обвинившему его в жульничестве и употреблении допинга перед их боем, состоявшимся в конце апреля.

Напомним, Гарсия победил раздельным судейским решением (112-112, 115-109, 114-110), трижды отправив Хейни в нокдаун.

«Девин, чёрт возьми, давай сделаем это снова. Если ты чувствуешь себя обманутым, давай проведём реванш. В тренировочном лагере я буду есть только устрицы и не буду спать», — написал Гарсия в соцсети X (ранее Twitter).

Райану Гарсии 25 лет. Американец дебютировал на профессиональном ринге в 2016 году и в январе 2021-го сразился за временный титул WBC, нокаутировав британца Люка Кэмпбелла. В апреле 2023 года Гарсия потерпел первое поражение, уступив нокаутом (удар по корпусу) непобеждённому чемпиону мира в трёх весовых категориях соотечественнику Джервонте Дэвису.