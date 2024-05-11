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WBC назначил обязательного претендента для Девина Хейни

WBC назначил обязательного претендента для Девина Хейни
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Всемирный боксёрский совет (WBC) санкционировал поединок за титул чемпиона мира в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) между американцем Девином Хейни (31-1, 15 KO) и испанцем Сандором Мартином (42-3, 15 KO).

Согласно постановлению команды бойцов обязаны договориться до 18 июня. В случае, если представители не смогут прийти к соглашению, состоятся открытые промоутерские торги за право организации поединка.

Сандору Мартину 30 лет. Испанец выступает на профессиональном ринге с 2011 года и стал известен благодаря победе над именитым американцем Майки Гарсией. В декабре 2022 года он дал конкурентный бой Теофимо Лопесу, уступив раздельным решением.

25-летний Хейни в своём последнем бою, состоявшемся в конце апреля, проиграл раздельным решением соотечественнику Райану Гарсии.

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