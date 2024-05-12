Мокаев обвинил Кара-Франса в уклонении от боя. Новозеландец ответил

Топовый боец UFC дагестанец Мухаммад Мокаев обвинил экс-претендента на временный титул UFC в наилегчайшем весе новозеландца Кая Кара-Франса в уклонении от боя, после того как предложил Стиву Эрцегу подраться на турнире UFC 305 в Австралии.

«Как только мой поединок против Капе был анонсирован, Каю снова захотелось драться», — написал в социальных сетях Мокаев.

Кай Кара-Франс незамедлительно ответил.

«О чём ты? Я уже несколько недель призывал руководство организовать мне поединок с Манелом. Ты получишь титульник, если прекратишь обнимать ноги и нюхать пах, показывай настоящие бои», — написал в социальных сетях Кара-Франс.

Напомним, следующий бой Мухаммад Мокаев проведёт против Манела Капе на турнире UFC 304 в Манчестере.