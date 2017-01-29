Шевченко победила Пенью болевым приёмом на турнире UFC on FOX 23

Шевченко провела болевой приём, и соперница была вынуждена сдаться, досрочно окончив бой. Таким образом, Валентина завоевала право оспорить чемпионский титул в легчайшем весе, обладательницей которого является Аманда Нуньес, защитившая его в бою с Рондой Роузи 31 декабря 2016 года. При этом Шевченко уже встречалась с Нуньес 6 марта минувшего года и проиграла ей.
Результаты турнира UFC on FOX 23:
Валентина Шевченко — Джулианна Пенья — победа Шевченко, рычаг локтя, 2-й раунд.
Хорхе Масвидал — Дональд Серроне — победа Масвидала, ТКО, 2-й раунд.
Фрэнсис Нганну — Андрей Орловский — победа Нганну, ТКО, 1-й раунд.
Джейсон Найт — Алекса Касереса — удушающий прием, 2-й раунд.
Сэм Алви — Нэйт Маркуарт — победа Алви, единогласное решение судей.
Рафаэль Ассунсао — Элджмайн Стерлинг — победа Ассунсао, раздельное решение судей.
Ли Джинглиано — Бобби Нэш — победа Джинглиано, ТКО, 2-й раунд.
Джордан Джонсон — Энрике Да Силва — победа Джонсона, единогласное решение судей.
Эрик Спайсли — Алессио Ди Чирко — победа Спайсли, единогласное решение судей.
Маркос де Лима — Джереми Кимбалл — победа Де Лимы, ТКО, 1-й раунд.
Александр Пантойя — Эрик Шелтон — победа Пантойи, раздельное решение судей.
Джейсон Гонсалес — ДжиКей Котрелл — победа Гонсалеса, удушающий прием, 1-й раунд.