Шевченко победила Пенью болевым приёмом на турнире UFC on FOX 23

Боец UFC Валентина Шевченко, представляющая Киргизию, одержала победу над Джулианной Пеньей из США в бою, который состоялся в рамках UFC on FOX 23 в Денвере.Шевченко провела болевой приём, и соперница была вынуждена сдаться, досрочно окончив бой. Таким образом, Валентина завоевала право оспорить чемпионский титул в легчайшем весе, обладательницей которого является Аманда Нуньес, защитившая его в бою с Рондой Роузи 31 декабря 2016 года. При этом Шевченко уже встречалась с Нуньес 6 марта минувшего года и проиграла ей.Валентина Шевченко — Джулианна Пенья — победа Шевченко, рычаг локтя, 2-й раунд.Хорхе Масвидал — Дональд Серроне — победа Масвидала, ТКО, 2-й раунд.Фрэнсис Нганну — Андрей Орловский — победа Нганну, ТКО, 1-й раунд.Джейсон Найт — Алекса Касереса — удушающий прием, 2-й раунд.Сэм Алви — Нэйт Маркуарт — победа Алви, единогласное решение судей.Рафаэль Ассунсао — Элджмайн Стерлинг — победа Ассунсао, раздельное решение судей.Ли Джинглиано — Бобби Нэш — победа Джинглиано, ТКО, 2-й раунд.Джордан Джонсон — Энрике Да Силва — победа Джонсона, единогласное решение судей.Эрик Спайсли — Алессио Ди Чирко — победа Спайсли, единогласное решение судей.Маркос де Лима — Джереми Кимбалл — победа Де Лимы, ТКО, 1-й раунд.Александр Пантойя — Эрик Шелтон — победа Пантойи, раздельное решение судей.Джейсон Гонсалес — ДжиКей Котрелл — победа Гонсалеса, удушающий прием, 1-й раунд.