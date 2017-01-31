Арум: любой боксёр нокаутирует Макрегора

Глава промоутерской компании Top Rankсчитает, что у чемпиона UFCнет шансов на профессиональном ринге. Также промоутер рассказал, что хотел бы организовать поединок Макгрегора против филиппинца«Это был бы лёгкий бой для Мэнни. Я хотел бы, чтобы такой бой состоялся. Мэнни с удовольствием бы боксировал с Макгрегором, любой бы с удовольствием с ним сразился, потому что любой боксёр нокаутирует Макгрегора. Антипатия Уайта ко мне — единственное препятствие на пути к бою Пакьяо — Макгрегор», — рассказал Арум TMZ.