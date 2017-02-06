Корнилов: Пакьяо может провести бой в России против Проводникова

Филиппинский боксёрможет провести поединок в России против россиянина. Об этом сказал менеджер Проводникова Вадим Корнилов.Следует отметить, что в прошлом месяце промоутер Пакьяо Боб Арум сообщил, что в текущем году филиппинец проведёт четыре боя и один из них может пройти на территории России.«Конкретного разговора о таком бое ещё не было, но он действительно возможен. Если Пакьяо выступит в России, то было бы интересно увидеть его в бою именно с Русланом – это была бы громкая афиша, да и среди всех российских боксёров этого веса у Проводникова, по моему мнению, наибольшие шансы на победу. Думаю, несмотря на личные интересы и амбиции, многие с этим согласятся. Иначе Мэнни просто приедет, покажет, что он умеет, и уедет с победой и большой суммой денег.Важнее другой вопрос: какие сейчас у Пакьяо цели и хочет ли он сам драться с Русланом? Ведь их бой уже дважды мог состояться в США, но в итоге каждый раз по каким-то причинам команда Мэнни выбирала других соперников.И если и в этот раз бой с Пакьяо не получится провести, у нас уже есть интересные варианты от российских промоутеров для боя в России. Один из них — реванш с Тимоти Брэдли», — приводятся слова Корнилова в «Инстаграме» команды Industrials.