Хорн: я думаю, Пакьяо пытается играть у меня на нервах

Австралийский проспект Джефф Хорн прокомментировал возможный срыв поединка против филиппинца Мэнни Пакьяо. Ранее с портала Boxrec исчезло имя Хорна в качестве оппонента Пакьяо, а позже сам Пакьяо устроил опрос на своей странице в «Твиттере» по поводу того, кого болельщики хотят видеть следующим соперником филиппинца. Победу в опросе одержал британец Амир Хан.
«Это странно, мне это не нравится. Я не понимаю, почему он выбирает себе нового соперника, поскольку мы договорились драться 23 апреля. Я даже не знаю, сам ли он писал те твиты, возможно, его взломали.
Думаю, Пакьяо пытается сейчас играть у меня на нервах, он так развлекается. Так его команда показывают свою силу в переговорах. Я хочу выйти на ринг и показать свою силу», — приводит слова Хорна Courier Mail.