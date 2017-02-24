Виталий Минаков нокаутировал Ди Джея Линдермана

Известный российский боец ММА, экс-чемпион Bellator в тяжёлом весе Виталий Минаков провёл поединок в рамках турнира по смешанным единоборствам, состоявшегося 23 февраля в Химках. Россиянин встретился на ринге с американцем Ди Джеем Линдерманом над которым одержал досрочную победу.
На данный момент у Виталия есть действующий контракт с Bellator, рассчитанный на четыре боя. С американским промоушном подписал контракт и Фёдор Емельяненко, также выступающий в тяжёлом весе, однако в Bellator ранее исключили возможность проведения поединка между двумя россиянами.