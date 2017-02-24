Чавес-младший: я хочу сразиться с Головкиным, думаю, что могу побить его

заявил о готовности в будущем провести бой с чемпионом мира в среднем весе по версиям IBF/IBO/WBA/WBC. Сперва ему однако нужно победить Сауля Альвареса, бой с которым запланирован на 6 мая в США.«Я без проблем провёл бы бой против Головкина. Но сперва мне нужно побить Альвареса. После тог как я побью Сауля, я верну себе прежнюю уверенность. Я четыре раза спарринговал с Головкиным и чувствовал силу его ударов. Он обладает тяжёлым ударом, но в последнем его бой Келл Брук причинил ему боль. Я думаю, что могу побить его», — цитирует Чавеса BoxingScene.