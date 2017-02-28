Промоутер Хорна: шансы на бой Пакьяо и Хана 23 апреля — между низкими и нулевыми

, промоутер австралийского полусредневеса, не верит в поединок между23 апреля в ОАЭ.«Я думаю, шансы на то, что Пакьяо получит $ 38 млн за бой с Ханом в ОАЭ 23 апреля, где-то между низкими и нулевыми. Ситуация прояснится, когда я поговорю с Бобом Арумом в четверг. Пока никакой стадион в ОАЭ не забронирован и не известно, кто даст $ 38 млн. Одно дело, что два бойца договорились, но найти деньги и договориться с телевидением — другое. Тут нужны месяцы планирования», — приводит слова Лонергена Boxing Scene.